Enrique de la Madrid seguirá buscando la candidatura presidencial del Frente Amplio

Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, anunció este domingo que seguirá buscando la candidatura del Frente Amplio por México a la presidencia.

Lo anterior luego de que figuras de la oposición como Gustavo de Hoyos, Alejandro Murat, Claudia Ruiz Massieu y Lilly Tellez se bajaran de la contienda.

“Ante la duda incertidumbre yo no me bajo, seguiré adelante y venceremos y lo que si vamos hacer es bajar el yo político para pasar al tú y al nosotros, porque esta lucha no se trata de mi, sino de ti y que todas las familias mexicanas salgan adelante”, dijo De la Madrid en un mensaje a través de sus redes sociales.

El hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado agradeció todas las muestras de apoyo de su familia, amigos, colaboradores y de la gente que lo ha apoyado en esta búsqueda de representar a la colación Va por México y a los mexicanos.

“Debemos construir un México de oportunidades para que todos lleguemos a ser lo que quieren ser”, señaló el priísta.

Reiteró que el Mexico de oportunidades está a nuestro alcance y “si nos unimos y superamos rencillas personales, ponemos como única prioridad que nuestra familia salgan adelante”.

Reconoció el esfuerzo de sus compañeros que han trabajado fuerte para construir este Frente Amplio por México.

Mencionó que respeta las razones de quienes han decidido no registrase, “pero les quiero decir que al igual encabezan el Frente, todos tenemos una tarea, porque todos son personas muy valiosas”.

“La vida está llena de obstáculos, pero cuando el objetivo es construir el mejor México no hay obstáculos imposibles”.