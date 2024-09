"Es un secuestro político", dicen diputados sobre detención del padre de un senador de MC

Campeche. Tras acudir a la Sala de Juicios Orales del Poder Judicial de la Federación (PJF), una comitiva de diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) confirmó que allí se encuentran, “privados de su libertad, en un secuestro político”, el senador Daniel Barreda Pavón, su padre Daniel Barreda Puga y el coordinador de sus diputados locales, Paúl Arce Ontiveros, que habrían sido retenidos por la Guardia Nacional (GN).

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM), el diputado federal por Veracruz, Sergio Gil Rullán, explicó que se encuentran en la Sala de Juicios Orales “Campeche”, de índole federal, desde la mañana, “en donde permanecen sin conocer la razón por la cual fueron retenidos ni por qué o de qué se les acusa”.

No pueden ni podrán salir hasta el momento. El diputado uan Ignacio Zavala Gutiérrez, logró hablar con él, desconozco de qué hablaron, pero no pueden salir.Sergio Gil Rullán.

Gil Rullán fue atendido, junto con la también diputada federal y ex gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, por el subsecretario general de Gobierno, Arturo Moo Cahuich, quien ofreció informarles pronto de la situación, pero una hora después, la expriista declaró que no había recibido ninguna llamada del funcionario estatal.

"Un senador que ha sido privado de su libertad. Tema secuestro, un secuestro político", había dicho Ortega Pacheco a Moo Cahuich.

Zavala Gutiérrez también confirmó que la detención fue realizada por agentes de la GN y que hasta el momento no se les ha señalado cuáles son los motivos.

Gil Rullán dijo haber hablado por teléfono con el senador Barreda Pavón a las 10:30 de la mañana y le dijo que venía a Campeche a resolver un problema de su papá.

Zavala Gutiérrez contó, por su parte, que había estado en “la Sala de Juicios orales del Estado de Campeche y efectivamente allí están el papá de Daniel Barreda y el propio senador, y el coordinador de los diputados locales Paúl Arce, exhibiendo que mintió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el coordinador de senadores de la mayoría, Adán Augusto López Hernández, cuando dijeron que Barreda Pavón estaba en la Ciudad de México”.

En la Sala de Juicios Orales "están incomunicados, sin teléfonos celulares. Yo tuve que entrar sin celular, no me permiten entrar con celular. Están en calidad de presos políticos porque no se entiende una detención durante la votación de una reforma”, informó.

“Fueron detenidos, el papá del senador a las cuatro de la mañana, Paúl Arce a las siete de la mañana, por agentes de la Guardia Nacional, no se les ha leído ni orden de aprehensión ni presuntos delitos por los que se les acusaría”, declaró, y denunció que la casa de Barreda Puga está rodeada de elementos de la Guardia Nacional.