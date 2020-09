Gobierno federal competirá con cadenas de TV comercial

Impensable en otros años que el Gobierno federal estuviera dispuesto a competir con las grandes cadenas de televisión comercial, pero la administración actual quiere hacer esto una realidad en un lapso de cuatro años.

Desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se cristaliza un proyecto ambicioso para que la televisión pública llegue a 96.7 millones de personas con su red de transmisoras —de 63.3 millones a los que potencialmente llega hoy—, principalmente a través de sus canales Once y 14.

Para este 2021, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) proyecta un presupuesto histórico de mil 214 millones de pesos, de los que 800 millones irán a gasto de inversión. Al menos en los últimos cinco años, la inversión había sido nula y todo se iba a gasto corriente, es decir, al pago de salarios y operación, revelan los presupuestos de egresos autorizados entre 2016 y 2020.

De aprobarse el presupuesto de 2021, los 800 millones de pesos de inversión se usarían para ampliar la cobertura del SPR en los próximos cuatro años, proyecto para el que se tiene contemplado un gasto total de casi tres mil 418 millones de pesos distribuidos en lo que resta del sexenio, según el proyecto planteado. “El objetivo es hacer un sistema de medios públicos muy sólido, que llegue, que tenga cobertura y calidad de contenidos. Ese es el reto... Es la inversión más alta en 40 años que ha realizado la televisión pública’’, dice a El Sol de México Jenaro Villamil, titular del SPR. El funcionario federal acepta que de lograr la cobertura de más de 96 millones de habitantes, los medios públicos estarían al nivel de canales comerciales como Canal 5 y Azteca Uno. “Se trata de consolidar por lo menos dos cadenas públicas con alcance nacional, que serían el Once y el canal 14”.

POCA AUDIENCIA

Pero llegar a más personas no significa que éstas te vean. Al inicio de la pandemia, Javier Tejado, analista y ejecutivo de Televisa, publicó que mientras las audiencias de los canales de televisión abierta (privada) habían aumentado respecto a un año antes —especialmente ADN 40 y Foro TV con crecimientos de 37 y 28 por ciento— las de la televisión pública llegaron a su momento histórico más bajo.

En los horarios AAA de la tarde-noche, los de mayor rating, el canal 14 tuvo una audiencia de 17 mil personas; canal Once, de 58 mil, y el canal 22, de 14 mil, en contraste con los “cientos de miles, incluso millones de personas” que sintonizaron los canales comerciales en el mismo horario, según los datos publicados por Tejado en marzo de 2020.

OFRECER ALGO DISTINTO

Analistas y opositores al Gobierno federal han criticado que los canales públicos se dediquen a transmitir completas las conferencias mañaneras del presidente López Obrador así como las vespertinas que ofrece su gabinete con motivo de la pandemia. En este contexto, despierta interés el proyecto de llevar los canales públicos a gran parte del territorio nacional.

Villamil sostiene que más que las conferencias mañaneras, la necesidad de la expansión obedece a llevar programas educativos y culturales a todos los rincones del país, sobretodo en tiempos como los que se viven por la pandemia de Covid-19. “El proyecto educativo Aprende en Casa llamó la atención de tener una infraestructura pública para este tipo de emergencias; la mañanera de una u otra manera llega a buena parte del país a través de canales públicos y privados”, dice.

Claudia Irene García Rubio, catedrática del Tec de Monterrey, señaló que con el crecimiento de los canales públicos llegó el momento de mirar hacia adentro, hacia las raíces. “Lo ideal es una sociedad más exigente con el SPR y éste a su vez no ‘infantilizar’ al televidente, no tratar a la población como un menor de edad, sino de ofrecer una alternativa distinta, de calidad en contenidos, no caer en lo mismo de la televisión comercial, salir de los formatos preestablecidos e ir más allá’’.

La doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de Paris, reclama empatar con la raíz identitaria que tenemos en México, que por mucho tiempo se ha menospreciado, y que los contenidos también vayan por reconocer a las mujeres y a la infancia, a las diferentes culturas, a los pueblos, sus costumbres y tradiciones. “Atreverse a explorar y experimentar con una sociedad bastante grande; no hacer locuras, pero sí innovaciones que medios públicos realizan en otros países con éxito”.