Había una gran corrupción en el Infonavit, acusa AMLO

Son 600 mil departamentos del Infonavit abandonados en el país, un despropósito de tremendo derroche de dinero, una gran corrupción, no queremos eso, dijo el presidente en la conferencia mañanera.

“No queremos la gran corrupción en la construcción de unidades habitacionales de Infonavit, son huevitos de 30 metros cuadrados, cobraban carísimo, la mayor parte del crédito ganancias a inmobiliarias vinculadas a políticos y gente influyente’’, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera apuntó que son 36 años de pillaje, de neoliberalismo así enseñaron en escuelas, fórmulas para hacer negocios, quitaron el civismo y la ética, no había en universidades que trataran el tema de la corrupción en México. Por eso el choque ahora.

La corrupción se da fundamentalmente arriba, abajo se conservan valores, llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo. Si se trata de los políticos tradicionales hay que tener cuidado, por eso el debate a nivel nacional es muy bueno.

Explicó que para finales de mayo, de esta semana se llegó al 1 millón de créditos, 45 mil millones de pesos dispersados.

Hay signos favorables, aunque no va hacer el mismo monto de remesas en marzo, 4 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares en abril, más de lo recibido en enero y febrero pasado.

Dijo que aumento la recaudación entre 2.5 y 3 por ciento, significa que de enero a mayo del año pasado, en comparación con ahora 100 mil millones de pesos más de recaudación hasta el viernes el pasado.

Al 22 de mayo1 billón 658 mil 694 millones de pesos y actual 1 billón 757 millones 10 millones. La gente está ayudando con sus contribuciones, y los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, agarradera, no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando.

Recordó que pidieron empresarios tregua en el pago de impuestos, no pidieron condonación, sino un plazo para pagar, si hubiese autorizado quizás me aplaudan pero no tendríamos esta recaudación, recursos para educación y salud. No puedo apostar ni correr esos riesgos. Confianza de todas las empresas que van a salir adelante.





