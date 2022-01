Investigación sobre operativo Rápido y Furioso se mantiene abierta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sigue abierta la investigación sobre el fallido operativo, realizado hace 11 años, conocido como Rápido y Furioso, en el que autoridades estadounidenses y mexicanas perdieron 2 mil 500 armas de alto poder, las cuales fueron a parar a manos del crimen organizado en nuestro país.

Al ser cuestionado por la detención de Facundo Rosas, excomisionado de la extinta Policía Federal, el presidente mencionó: “esa investigación (Rápido y Furioso) es la que está abierta y presuntamente, en ese grupo participó este señor, junto con otros”.

Agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) envió la información de este caso y se dictaron ordenes de aprehensión contra los posibles implicados.

El mandatario subrayó que “es interesante” el caso, pues en su momento, el expediente fue archivado, no sólo en México, sino, también en Estados Unidos y, resaltó que las autoridades del más alto nivel mintieron sobre la existencia de dicho operativo.

Recordó que poco a poco se supo que fue una acción concertada entre ambos gobiernos, en la que se evidenció que las distintas agencias de seguridad de otros países no respetaban nuestra soberanía y realizaban sus operativos de seguridad, con la subordinación de las autoridades mexicanas.

Aunque aprovechó para subrayar que eso ya no se permite y, además, mencionó que ha pedido al Buro Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) que informe de su participación en las investigaciones que realizó en un tiroteo en el estado de Quintana Roo.

“Ya está desechado, hay una normatividad; acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiéndole al embajador de Estados Unidos (Ken Salazar) que nos informen de esta participación, si hubo informes, si hubo cooperación de conformidad de las normas”, señaló el mandatario.

Asimismo, recalcó que su administración no se opone a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero advirtió que no se va a permitir que se viole la soberanía de México. “No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía”, sentenció.

Respecto a la detención de Facundo Rosas, el presidente dijo que sólo tenía información de que él, formó parte del grupo que actuó cuando se realizó el operativo Rápido y Furioso “en el gobierno de (Felipe) Calderón”, con el que se permitió introducir con ayudada de agencias de Estados Unidos armas ilegales, que supuestamente iban a permitir tener información y detener a delincuentes en México, “porque esas armas traían unos sensores y de esa forma la iban a identificar y así iban a llevar a cabo la detención de delincuentes”, indicó.

Agregó que la delincuencia tuvo toda la información, “pues era la época en que (Genero) García Luna era Secretario de Seguridad Pública, entonces en lugar de ser algo benéfico, se convirtió en una tragedia porque utilizaron esas armas para asesinar”, puntualizó el presidente.

Facundo Rosas, fue detenido este jueves por la Fiscalía capitalina, luego que atropelló a una mujer que murió en este incidente de tránsito. Derivado de esto, las autoridades de la Ciudad de México pusieron al excomisionado de la extinta Policía Federal a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para trasladarlo a un penal federal, pues señalaron que pesa sobre él, una orden judicial de detención.









