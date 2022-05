López Obrador asegura buena relación con EU de cara a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que independientemente de lo que resuelva el gobierno de los Estados Unidos en torno a invitar o no a todos los países de Latinoamérica a la Cumbre de las Américas, como él lo pide, su gobierno va a tener “una relación de amistad y de respeto” con la Casa Blanca.

“Si en el Caso de la Cumbre de las Américas no coincidimos, de ninguna manera debemos pensar que se va a producir una ruptura con EU; tenemos que seguir nuestros principios de política exterior”, indicó el mandatario federal.

López Obrador subrayó durante su conferencia de prensa qué hay muy buena relación con el gobierno norteamericano y aseguró que “no se debe de pensar que si en el caso de la Cumbre de las Américas no coincidimos se va a producir una ruptura”.

En este tenor, el pasado lunes, el canciller mexicano Marcelo Ebrard sostuvo una conversación con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de cara a la Cumbre de las Américas.

En Gabinete de Seguridad revisamos Cumbre de las Américas. Tengo comunicación constante con Antony Blinken, Secretario de Estado de los EU y el miércoles recibimos a Christopher J. Dodd, asesor especial para la Cumbre de las Américas del Presidente Biden. Les informo avances. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 16, 2022

Mientras que el siguiente miércoles, la cancillería recibirá a Christopher J. Dodd, asesor especial para la Cumbre de las Américas del presidente Joe Biden.

Por otro lado, en cuanto a la relación México-Estados Unidos, el embajador de EU en México, Ken Salazar visitó el Estado de México junto a su Gobernador, Alfredo del Mazo, donde destacó que la migración es uno de los temas principales a tratar en la Cumbre de las Américas.

Al abordar el tema de su amago con no ir a la Cumbre de las Américas si EU no invitaba a todos los países, el presidente insistió en que no se debe excluir a ninguno por lo que subrayó que "el que no quiera ir, que no vaya", concluyó.

De acuerdo con lo señalado por el Canciller, Marcelo Ebrard, las invitaciones a la Cumbre de las Américas aún no son enviadas por parte del gobierno de Estados Unidos.