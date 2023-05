Martha Delgado renuncia a la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y DH de la SRE

Este martes, Martha Delgado anunció su renuncia a su puesto como Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.

En su mensaje secretaria le agradeció el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard por la oportunidad que le brindaron de haber servido a México.

Te recomendamos: Recibe AMLO a enviada de EU para tratar tema de la crisis migrante





“El día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la @SRE_mx Agradezco al Presidente @lopezobrador_ y a @m_ebrard la honrosa oportunidad de servir y representar a mi país Comparto la carta con mi gratitud”, apuntó.

"Me permito presentar mi renuncia [...] con la finalidad de dar inicios a proyectos personales y políticos que demandan mi completa dedicación"

"Te agradezco infinitamente no sólo por la confianza que me conferiste al proponerme para conducir la política exterior de México en el ámbito multilateral, sino por la inmensas poportunidades profesionales que me brindó este encargo para ejercer mi vocación, que es el servicio público".

Para sustituirla se perfila a Eduardo Jaramillo Navarrete, quien actualmente es Director General para la Organización de las Naciones Unidas.

El día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la @SRE_mx Agradezco al Presidente @lopezobrador_ y a @m_ebrard la honrosa oportunidad de servir y representar a mi país 🇲🇽 Comparto la carta con mi gratitud 🙏 pic.twitter.com/LFEOrO71EG — Martha Delgado +🤚🏻 (@marthadelgado) May 2, 2023

Martha Delgado tiene una licenciatura en Pedagogía de la Universidad Intercontinental y una Maestría en Sustentabilidad de Harvard University. También cursó el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente LEAD-México en El Colegio de México.

También estuvo en la Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal en 2006 a 2012, donde encabezó proyectos importantes.

Como Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, fue promotora de la Política Exterior Feminista de México para incrementar la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo y toma de decisiones por todo el país.

Marcelo Ebrard oficializó la salida de Martha Delgado. Foto: Roberto Hernández El Sol de México

Así también, durante la tarde de este martes, el canciller Marcelo Ebrard oficializó la salida Martha Delgado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Creo que es una funcionaria que hizo un gran papel en la SRE. Me pareció una decisión muy válida, muy respetable", dijo el canciller Marcelo Ebrard.