“Ni modo que me quede callado”, dice AMLO tras denuncia de Xóchitl Gálvez ante la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a violar la orden de la autoridad electoral que le impide hablar de aspirante presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, e insistió en que la senadora panista debe ser investigada porque, según el presidente, obtuvo contratos millonarios a través de dos de sus empresas,cuando era alcaldesa de la Miguel Hidalgo.

Esto luego que la senadora presentó, ayer por la tarde, una denuncia en contra de presidente, por haber exhibido en su mañanera del viernes pasado, datos confidenciales de sus empresas.

Te recomendamos: Xóchitl Gálvez denuncia a AMLO ante la FGR por exhibir datos confidenciales

“Me está demandando que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. ¿Por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe de que hay un posible delito tiene uno que quedarse callado”, justifico el mandatario federal desde su conferencia de prensa en Tepic, Nayarit.

“Ni modo que me quede callado” dijo el presidente López Obrador.

En referencia a la demanda interpuesta por Gálvez Ruiz, el presidente sostuvo que ahora está siendo asesorada por los abogados del empresario Claudio X. González, quien precisamente había pedido que investigara a la senadora hidalguense.

“Me enteré de que los abogados de Claudio X. Gonzáles asesoran a la señora Xóchitl”.





Política PAN respeta la postura de Xóchitl Gálvez sobre el aborto





El presidente justificó su violación al mandato de la autoridad electoral de no hablar de Gálvez, al expresar que X. González apoyaba a Gálvez.

“Lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar. Me está demandando que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa delegacional de Miguel Hidalgo”, insistíó.

La panista denunció el jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente Andrés Manuel López Obrador por utilizar información bancaria y comercial confidencial.

La denuncia expone que el mandatario federal, en su calidad de titular del Ejecutivo federal, utilizó ilícitamente información comercial, bancaria y fiscal de las empresas High Tech Services S.A de C.V y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes S. A de C.V, así como de otras personas morales.

El pasado 13 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, a solicitud de Gálvez, que el presidente López Obrador debe dejar de hacer comentarios adversos en contra de ella en su conferencia mañanera.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, el presidente y ignorado la orden e incluso señaló el pasado viernes a la senadora de haber obtenido contratos por 1500 millones de pesos curando era funcionaria pública. Al respecto Gálvez Ruiz respondió que sus contratos son lícitos y presentó ayer una denuncia en contra del tabasqueño por utilizar ilícitamente información confidencial.