Nosotros estamos con el Ejército, no estamos con el narco: Rubén Moreira

Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI en Cámara de Diputados dijo “nosotros estamos con el Ejército, no estamos con el narco”, luego de concluir la sesión en donde se votó para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 2028.

“Hoy votamos por México, hoy votamos por el Ejército Mexicano y votamos por la paz. Hoy estamos ciertos de lo que hicimos, y esperamos que los gobernadores se pongan a hacer su chamba y los presidentes municipales también. Van a tener la oportunidad de formar una policía civil en estos años.

Te puede interesar: Hay más soldados… y más violencia

“Refrendamos nuestra alianza con el Ejército Mexicano y nuestra claridad de que queremos seguridad en este país. Nosotros estamos con el Ejército, no estamos con el narco”, dijo el priista.

Sobre la alianza con Va por México, Rubén Moreira indicó que “les extendemos la invitación a seguir en la Alianza. Está en su cancha eso. Nosotros queremos seguir en alianza para enfrentar las siguientes elecciones, para hacer gobiernos de coalición donde se requiera, y para puntualizar en aquellos momentos en que estaremos juntos en temas legislativos. Creo que la Alianza se puede reformular e ir para adelante”.

El líder del tricolor en San Lázaro mencionó que PAN, PRI y PRD tiene que sentarse a platicar. “Por lo pronto, nosotros ya dijimos que no vamos con el Presupuesto y no vamos con la reforma electoral”, recordó.

"Por parte del PRI siempre estaremos a favor de la coalición, de impulsar la coalición, porque nos hace no solo más competitivos", señaló el priista | Foto: Laura Lovera

Sobre lo que habrán de votar en el Senado el PRI, Moreira les advierte que “ellos tienen que enfrentar su historia”.

“Nosotros lo único que votamos, y lo puntualizo, es que se pueda llamar al Ejército cuando haya necesidad, como lo han llamado todos, como lo han llamado en varios sexenios atrás.

“Y como los que hemos sido gobernadores hemos podido levantar el teléfono para llamarle al comandante de la zona militar cuando tenemos una dificultad, no solamente en el tema de seguridad, una inundación, un incendio, una catástrofe. Nosotros somos auténticos en lo que decimos y no tenemos ningún doble discurso. Eso que quede claro”.

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI habló sobre la alianza con PAN y PRD y afirmó que es una coalición firme, sólida, que en todas las uniones, no solo en México, en el mundo, podemos tener diferencias, pero hay que anteponer las coincidencias.

Las coincidencias han sido buenas, hemos sido no solo electoralmente competitivos, hemos construido compromisos legislativos fuertes, estar cercanos a la gente.

“Lo he dicho, por parte del PRI siempre estaremos a favor de la coalición, de impulsar la coalición, porque nos hace no solo más competitivos, nos hace presentar propuestas, proyectos claros, de cercanía con la gente.

Pero también cuando no hay coincidencia, un partido político tiene agenda legislativa, como lo tiene Acción Nacional y el PRD.

“Yo lo único que puedo señalar es el enorme respeto que tenemos por ambas dirigencias, por la dirigencia del PAN, por la dirigencia del PRD. Bueno, y entendemos posiciones, nos respetamos”, mencionó.

Sociedad Prevén 146 mil 400 mdp para Sedena

Alito llamó hacer al lado cualquier posición política, el principal interés es México y el interés está claro: “para ser más competitivos en los resultados en 2023 y en 2024 hay que construir una fortaleza de coalición para ir juntos, y esa es la posibilidad real que tenemos.

“Lo que sí está claro es que el PRI está del lado de la gente. La gente tiene miedo, está en zozobra, en todos los rincones del país la gente no puede transitar, no puede caminar, tiene temor y claro que está no solo a solicitud, a petición, sino la gente está de acuerdo que las Fuerzas Armadas estén coadyuvando en los temas de seguridad”.