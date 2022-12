Nunca afirmé que estaría en la boleta por la alianza Va por México: Monreal

El senador Ricardo Monreal desmintió que buscará la candidatura a la Presidencia de la República en 2024 por la alianza Va por México, integrado por PAN, PRD y PAN.

En entrevista con medios de comunicación previo al Primer Informe de Actividades Legislativas del senador morenista Navor Rojas, en Pachuca, precisó que está en un proceso de reflexión dentro de Morena, "quiero agotar toda mi lucha y resistencia porque eso sí, quiero ser el mejor de los cuatro aspirantes. Me siento con la mayor experiencia, capacidad, talento político, además de serenidad y prudencia para conducir al país".

Respecto a lo dicho en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el mandatario pronunció "que te vaya bien", en alusión a los amagos de dejar el partido, precisó que lo respeta y luchará con autonomía y racionalidad, a través de un proceso de reconciliación nacional

Dijo que es un hombre de fe, y creé en la reconciliación en México. "Soy un hombre que surgió en la lucha con Andrés Manuel López Obrador, desde hace 26 años ya estaba acompañándolo en las plazas públicas, con 50 o 60 personas. Estaba antes de los dirigentes actuales, de los gobernadores. Ahora es muy fácil estar en Morena porque somos gobierno", afirmó el senador.

Precisó que nunca afirmó que estará en la boleta por la alianza Va por México, incluso, aseguró, que hasta el momento no ha habido acercamiento con los partidos del PRI, PAN y PRD, así como de Movimiento Ciudadano.

"No quiero ser motivo de división de ningún partido de la alianza, tengo respeto por cada uno de ellos, los cuales tienen sus propias definiciones", expuso.

En relación a la promoción de la imagen de Claudia Sheimbaum desde la Presidencia de la República para la candidatura, señaló que no hay piso parejo cuando se menciona, promueve, pondera a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 129 veces y a él una sola vez, "cuando a ella le dice su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente lejano, ni entrenado. Soy como un fantasma en la familia, pero allí estoy, en la familia".

Así también dijo que todos deben someterse a lo que dice la ley en cuanto a la promoción de imagen, que debe acatarse porque así se vive en la democracia.

