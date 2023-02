Plantea diputado que nueva ley destine a ciencia el uno por ciento del PEF y no del PIB

Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, planteó que la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación destine el uno por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a la ciencia y no el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) como actualmente está establecido.

En entrevista con El Sol de México, el diputado del Partido Verde, que conducirá los trabajos para expedir la nueva ley, reconoció que existe preocupación de académicos en torno a los recursos que se destinarán a la ciencia en nuestro país si se aprueba la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de diciembre, que no incluye un referente de cuánto tiene que invertirse a este rubro, sin embargo, aseguró que a pesar de que la ley actual establece un monto mínimo, nunca se ha alcanzado.

“El indicador del uno por ciento si es real, sin embargo, desde que fue publicado, está concebido en el artículo 9 Bis, nunca se ha cumplido. Señala que debe destinarse por lo menos el uno por ciento como indicador el Producto Interno Bruto y una de las reflexiones que hemos ido obteniendo es que quizá no del Producto Interno Bruto, pero si del presupuesto de Egresos de la Federación para hacerlo un poquito más aterrizable, puede ser una alternativa”.

Agregó: “No habría que alarmarnos por un concepto que no se puede alcanzar o que no hemos alcanzado, sin lugar a dudas es un llamado de atención al gobierno para decir, tenemos que invertir, pero no lo hemos venido cumpliendo, entonces ¿vale la pena tener leyes que no se cumplen?, y si fuese éste el caso ¿cuántas denuncias hay a lo largo de los años pasados hacía las autoridades responsables de que no se ha cumplido?”.

De acuerdo con la OCDE, México destinó apenas el 0.22 por ciento del PIB a ciencia en 2019, una cifra que dista del monto mínimo contemplado en la ley actual.

López Casarín recordó qué académicos, entre ellos un grupo del Instituto Mora, calificaron como un “retroceso” la ley del Ejecutivo por restringir el ejercicio de la ciencia a atender problemáticas nacionales, sin embargo, aseguró que la nueva Ley General no solo se construirá con la iniciativa que envió López Obrador a San Lázaro, que ha resultado polémica, sino con cuatro iniciativas más que ha ido presentando diputados durante ésta legislatura.

El diputado dijo que ha tenido conocimiento de las posturas en contra por los medios de comunicación y no por comunicación directa, por lo que invitó a los inconformes a hacer llegar sus inquietudes a los correos de la Comisión de Ciencia, incluyendo datos de contacto para que se incluyan en el debate.

“Ha habido muchas cartas que se han presentado en medios y yo lo que estoy pidiendo es que nos den datos de contacto, que nos puedan decir a quien buscamos, cómo quieren participar para que todas estas expresiones que están siendo publicadas en medios nos las hagan llegar a la comisión y podamos tener un contacto, y de ésta manera poder sumar a todas las voces a este ejercicio democrático y parlamentario”, sostuvo.

López Casarín agregó que en el pasado se han realizado foros sobre reformas a la Ley General de Ciencia y se consultarán las minutas para retomar las conclusiones que abonen a crear un dictamen que responda a las necesidades del país y que salga con consenso de todos los grupos involucrados.

Sobre las fechas, el legislador omitió dar un plazo para que arranque la discusión en la comisión que él preside y en la de Educación, pero confirmó que saldrá antes de que termine el periodo ordinario, es decir, antes de mayo.