Renuncia de Jaime Cárdenas fue por miedo y falta de ganas: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que Jaime Cárdenas tenía la misión de limpiar la corrupción en el ahora llamado Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep); sin embargo, dijo, "el académico no le entró a la encomienda".

Además, consideró que Cárdenas renunció como director del Indep "por miedo y falta de ganas" de querer luchar contra la corrupción.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario expuso que es imperativo "ni aflojarse", enfrentar las problemáticas y no inmovilizarse ante la complejidad de la situación.

Comentó que para ser servidor público se requieren ganas, convicciones y no rendirse.

Señaló que al ver que hay funcionarios con ese ánimo, la situación se complica, pues "cómo podríamos enfrentar crisis económica, siempre hay que echarse para adelante, lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta, nada de que está muy difícil".

Destacó que el objetivo de su gobierno es la transformación del país, por lo que se debe limpiar de corrupción y esta tarea no es sencilla, "no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín, por eso les decía que parte de la crisis es una decadencia".

El Sol de México informó este miércoles que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado enfrenta millonarias deudas y carece de recursos para solventarlas, dijo Jaime Cárdenas en su carta de renuncia como director del organismo.

El instituto, que subasta los bienes provenientes de los corruptos y del crimen organizado para devolverlo en especie o en efectivo a la población vulnerable, no tiene fondos para pagar la seguridad y almacenamiento de los bienes que subasta y de donde salen los recursos para pagar sus servicios y beneficios para los mexicanos.

En su carta, Jaime Cárdenas informó que durante su breve paso encontró actos de corrupción por parte del personal, como la manipulación de las subastas electrónicas para beneficiar a ciertas personas y la subvaluación de joyas y otros bienes que fueron ofertados al público.

“Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas –procedimiento de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y, conductas de servidores públicos contrarias a las normas-”, aseguró.

Estos actos, dijo, ya fueron denunciados ante la FGR.

Cárdenas presentó su renuncia al instituto, a tres meses de asumir el cargo.

El 16 de junio, Jaime Cárdenas sustituyó a Ricardo Rodríguez Vargas, quién fue propuesto como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.