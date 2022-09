Tras señalamientos a Gustavo de Hoyos, Coparmex responde a AMLO: somos apartidistas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que no tienen alguna preferencia política, el comentario se dio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que la organización respondiera a los intereses de Acción Nacional (PAN).

A través de un tuit, la confederación argumentó que su único interés es el bienestar de la sociedad mexicana.

"En Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Nuestro compromiso es con México y no con partidos políticos", informó la confederación en su cuenta de la red social Twitter.

Durante la conferencia matutina del titular del ejecutivo mexicano, el presidente López Obrador dijo antiguamente la Coparmex era un sector más de Acción Nacional.

“Sin duda, cuando estaba este señor Gustavo de Hoyos (presidencia de la Coparmex) no defendía a los empresarios, estaba en contra de nosotros, fue el que me acusó con el Rey de España, pero eso no se trató, eso no fue prioritario, porque estamos haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz y la tranquilidad, todos los días”, dijo Andrés Manuel.

El presidente desestimó los señalamientos de la Coparmex sobre el tema de la seguridad y dijo que la confederación no tiene argumentos para decir que incrementó la inseguridad.









