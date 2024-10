Rosario Piedra está contemplada entre los 10 seleccionados para la CNDH: Celeste Ascencio

La senadora Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, confirmó que Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sigue entre las diez candidatas preliminares para la terna de la cual se elegirá al próximo titular de la institución.

Respecto a los rumores en torno a que podría descartarse a Rosario Piedra Ibarra dentro de los semifinalistas para elegir nuevo Ombusperson, enfatizó: “También forma parte de estos 10. Entonces, no, no está descartado. Desconozco completamente de dónde hayan sacado esa información, pero todavía no tenemos la terna como tal.”

Ascencio Ortega también subrayó la importancia de contar con perfiles representativos de diversas regiones, incluyendo candidatos de Durango, Michoacán y Morelos.

México Concluye segundo día de comparecencias para elegir titular de la CNDH

Aún no tenemos un resultado final, ya hicimos las primeras revisiones, tenemos cuando menos 10 perfiles seleccionados y entre ellos del estado de Durango, del estado de Michoacán, del estado de Morelos, de algunos otros.Rosario Piedra Ibarra.

En cuanto a la posibilidad de reelección de Piedra, la senadora reconoció que es una opción en consideración dentro de su grupo parlamentario, aunque aseveró que todavía no se ha discutido formalmente.

También explicó que el acuerdo de la segunda fase de selección se entregará a la mesa directiva del Senado el próximo miércoles 6 de noviembre, en una sesión conjunta con la Comisión de Justicia, y se prevé que la propuesta de candidatos sea discutida en el pleno el 15 de noviembre.