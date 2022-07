Afortunadamente relación Gobierno-Iglesia se ha mejorado: César Yáñez

César Yáñez Centeno, nuevo subsecretario de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación se reunió este martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en palacio Nacional y a su salida expresó que el mandatario lo instruyó para tender puentes con la Iglesia Católica.

Al ser cuestionado sobre el delicado momento que hay en las relaciones entre el Gobierno de López Obrador y la Iglesia, subrayó que afortunadamente las relaciones se han mejorado, tras los reproches hacía el mandatario por la inseguridad que hay en el país y en particular por el asesinato, el pasado 20 de junio, de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua, a manos del crimen organizado.

Sociedad Alertan a sacerdotes que radican en zonas inseguras a no salir solos

Tras el beneplácito del presidente, esta mañana, por el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde plantea “tejer” una nueva relación a la unidad, Yáñez expresó: “En la mañana hablamos del tema. Afortunadamente se han mejorado, creo yo, los canales de comunicación con ellos y vamos seguir estableciendo puentes y, vamos a seguir hablando para escucharlos de forma directa pues, para que no haya malos entendidos ni nada por el estilo”.

El subsecretario agregó que entiende la preocupación de la Iglesia Católica o su interés “por aclarar y llegar con los responsables de los asesinatos (de sacerdotes) y estamos empeñados en eso”, subrayó.

“Yo lo he hecho telefónicamente con algunos de ellos y seguiré buscándolos, parte de mi nuevo encargo y lo vamos a seguirlo haciendo”, recalcó el subsecretario de Asuntos Religiosos e indicó que la idea es hablar con todas las congregaciones religiosas, “vamos poco a poco, digo, son tantos que es poco a poco, ir poco a poco estableciendo la comunicación”, indicó.

A pregunta expresa de El Sol de México si hay alguna indicación del presidente, Yañez Centeno dijo que recordó que el presidente hizo un llamado al diálogo con todos los sectores religiosos, “lo planteó muy bien el presidente: vamos establecer puentes de comunicación, como lo hemos hecho”.

Sobre los llamados de los Obispos de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló y, de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, con respecto a acercarse con el Crimen Organizado para que ya no haya violencia, respondió que “esos son llamados muy respetuosos” no cree que “los debamos compartir como Gobierno, pero respetamos la decisión de ellos, porque, además, no es la iglesia, son sólo ellos (los Obispos), concluyó.

Recientemente el Obispo de Zacatecas expresó que la estrategia presidencial de seguridad de “abrazos no balazos” no frena la violencia, pero sí alienta la impunidad, por lo que consideró necesario tender puentes de comunicación con los líderes del crimen organizado para dar pie a un “pacto social”.

A su vez, el Obispo de Cuernavaca, en este mismo sentido, criticó la estrategia de seguridad del presidente y dijo que los “abrazos no balazos es demagogia y hasta cierto punto complicidad”.