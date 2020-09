Agosto, el segundo mes más violento del 2020

A pesar de la detención de José Antonio “N”, alias El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, el gabinete de seguridad indicó que agosto cerró con dos mil 524 homicidios dolosos, que lo convierte en el segundo mes más violento del 2020.

El reporte diario del gabinete de seguridad federal señala que el mes pasado, en promedio 81 personas fueron asesinadas cada día y Guanajuato se mantiene como la entidad con el mayor número de asesinatos al contabilizar 348 víctimas.

Las estadísticas elaboradas a partir de la información que envían las fiscalías y procuraduría de los estados, refiere que los estados con incidencia alta en materia de homicidios dolosos son: Estado de México con 223, Michoacán (185), Baja California (173), Jalisco (161) y Guerrero (108), mientras que en la Ciudad de México se contabilizaron 68 asesinatos.

De igual forma, agosto también se ubicó como el mes con el mayor número de días violentos en los que se cometieron más de 100 homicidios: el 2 de agosto con 104 asesinatos, 16 agosto 102, el 25 y 26 de agosto con 101 homicidios por cada día, y el 1 de agosto se contabilizaron 100 víctimas.

AMLO CONFIRMA AUMENTO EN HOMICIDIOS

En su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su gobierno todos los delitos registran una baja del 30% en promedio, aunque, admitió, ha aumentado el homicidio doloso y la extorsión 7.9 y 12.7% respectivamente, delitos que están vinculados a la llamada delincuencia organizada.

“Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículo, robo en transporte público colectivo, robo en transporte público individual, robo a negocio y robo a casa habitación, en todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio”, refirió.

“Ya no manda la delincuencia organizada como antes, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos, se castiga al culpable. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna”, expresó el primer mandatario.

SSPC CENTRA ATENCIÓN EN HOMICIDIOS DOLOSOS

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que a casi dos años de gobierno de la cuarta transformación se han tenido avances importantes en materia de seguridad pública, ya que se ha mostrado una tendencia a la baja de la mayoría de los delitos de alto impacto que se registran en el país.

En entrevista en Palacio Nacional, Durazo Montaño acotó que se ha centrado la atención en los homicidios dolosos que se registran mes con mes, de ahÍ que se trabaje para contener también este flagelo.

“En el homicidio doloso debemos seguir fortaleciendo los esfuerzos. Las cifras de este informe nos permiten ratificar que vamos en la dirección correcta y que la estrategia está dando resultados y que tenemos que seguir avanzando”, expresó.

Recordó que se inició este gobierno con una Policía Federal que tenía 36 mil elementos, la mitad de ellos de carácter administrativo y en este tiempo “hemos construido las instituciones para ser exitosos en el combate a la inseguridad”.

El encargado de la Seguridad Pública del país manifestó que se habrá de combatir la inseguridad con la Guardia Nacional, por lo que la meta es llegar a los 150 mil elementos el próximo año.

En otro tema, Alfonso Durazo Montaño adelantó que se habrán de eliminar las subsecretarías de Protección Civil y de Seguridad Públicas, en aras de la austeridad que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que “nos obliga a eficientar de tal manera que debemos de seguir cumpliendo con los objetivos de reducir los costos del aparato administrativo para que la dependencia siga prestando el mismo servicio”.

