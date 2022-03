Alejandro Encinas reconoce situación crítica para periodistas en México

El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez dijo que las investigaciones por el crimen contra Fredy López Arévalo irán hasta las últimas consecuencias, además mencionó que se compromete a garantizar la protección de periodistas, impulsar reformas legales necesarias, avanzar en reformas a la procuración y administración de justicia a favor de los periodistas y revisar el papel de impunidad de los jueces.

Tiene que ser un mecanismo permanente porque no se ha logrado revertir el clima de violencia contra periodistas, establecer mecanismos de prevención y castigar a los servidores públicos que cometen las agresiones, principalmente en el ámbito municipal y dónde no se está teniendo la responsabilidad gubernamental para la seguridad, la protección y abatir la impunidad, dijo de manera virtual.

Durante su participación virtual en el Primer Encuentro Nacional de Periodistas en San Cristóbal de Las Casas, dijo que las fiscalías y procuradurías estatales tienen que asumir su responsabilidad, la federación no se excluye para defender la libertad de expresión, para ello hay que identificar los principales problemas para actuar de manera contundente.

Este mecanismo de protección a periodistas registrada ahora a 1559 periodistas, la situación es crítica, lamentablemente el número de periodistas son 253 del 2006 al 2021, tenemos que eliminar los agravios, avanzar en su prevención y reparación, hace falta más personal en la protección para ir garantizando los recursos en las medidas de protección, añadió Encinas Rodríguez.

Comentó que mil 200 millones en el 2021 y se han asignado más de 300 millones en este año para el acceso al mecanismo de protección, lo que necesitamos es un sistema nacional de protección para el ejercicio de derechos, obviamente con plena claridad del Estado Mexicano, impulsar la investigación para la procuración y administración de justicia, no puede haber un obstáculo.

Los estados tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde, si los crímenes no son esclarecidos, se corre el riesgo de que haya más agravios, también tenemos que atender la reparación del daño por la Comisión Nacional y Estatal de Víctimas, el tema no es un asunto sencillo, reconoció Encinas Rodríguez.

Necesitamos que discutir los protocolos para los beneficiarios, no podemos aumentar el riesgo, no puede haber negociaciones en lo oscurito, recojo todos los temas, todos son atendibles y no postergar cambios urgentes, explicó.

Jaime Laguna, dijo que los periodistas tienen que mantener una postura contundente a favor de la verdad, la comunicación tiene que ver con un acontecimiento cierto, la exigencia es alto a la agresión, la labor de las y los periodistas es incómoda para los gobiernos, pero tenemos que ser muy contundentes en el despertar de conciencias y demandar protección.

Un comunicador de Tabasco, Armando Ruiz, dijo que es necesario que se cree una comisión de comunicadores para exigir justicia y dar seguimiento a los crímenes en México.

Publicado originalmente en El Heraldo de Chiapas