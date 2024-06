AMLO anuncia que se reunirá el martes con integrantes de la CNTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes, que tendrá una nueva reunión de negociación con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego que el pasado 04 de junio sostuvo un encuentro con los miembros de este gremio magisterial para atender sus demandas laborales.

“Mañana (martes) tenemos una reunión con los integrantes de la Coordinadora”, expresó el mandatario.

Al celebrar el presidente, que los integrantes de la CNTE retornaran a sus labores en días, aseguró que está avanzando el diálogo con los maestros para atender sus exigencias salariales.

También López Obrador le recomendó a sus integrantes y, en particular a la Sección 22 de Oaxaca, que sus protestas las hagan de manera pacífica.

“En el caso de los maestros estamos dialogando con ellos. Nada más que pedirles, la recomendación respetuosa, es que lo hagan de manera pacífica y sin violencia”, agregó.

Recordó que el pasado 4 de junio los maestros de la Sección 22 apedrearon Palacio Nacional y adelantó que en la reunión del martes les va a mostrar un costal de piedras con las que atacaron el recinto, pero matizó que pudieron infiltrados.

“La vez pasada hubo una confusión o se les infiltraron provocadores que hay que cuidar mucho eso” y, agregó: “Les voy a entregar el costal de piedras. Eso no. Tampoco las bombas, no a la violencia. El el camino es la no violencia”, expresó.

Ayer, la Sección 9 de la CNTE anunció que tomarán un receso en su paro de labores que mantenía desde el 15 de mayo pasado. Aunque dijo que mantendrá el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, a pesar de que reconocieron que hay un buen diálogo con el presidente López Obrador.