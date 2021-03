Ante espera, se van a EU para vacunarse

Con la frontera cerrada desde hace un año a viajes no esenciales como medida para prevenir los contagios de Covid-19, México y Estados Unidos han dejado de manifiesto la diferencia entre ambas naciones en la estrategia de salud pública.

Mientras que en ciudades fronterizas del lado americano como El Paso, Texas, se han aplicado 277 mil 736 dosis de vacunas contra el Covid-19, de acuerdo con datos del Departamento Salud Pública, del otro lado del Río Grande, a penas a unos metros de distancia en Ciudad Juárez, se han inyectado sólo unas 20 mil, la mayoría de ellas a personal médico; una cifra que equivale a menos de 10 por ciento comparada con la ciudad estadounidense.

Joel vive en la colonia Valles de Juárez a menos de una hora de la frontera con Estados Unidos y esperaba ser vacunado apenas el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los adultos de más de 60 años serían inmunizados, pero pasaron semanas y eso no sucedió, por lo que sus hijos decidieron llevarlo hasta la zona petrolera de Midland para ser vacunado. El viaje fue largo, cuatro horas de ida y cuatro de regreso, pero según narra a El Sol de México, valió la pena pues en menos de media hora lo vacunaron y ahora vive más tranquilo de estar “un poco más protegido”.

“Mis hijos me registraron en México, en internet para ser vacunado en mi país, pero cuando preguntaron como para cuando nos dijeron que la verdad no sabían, así que aprovechamos que somos residentes binacionales para irme a vacunar”, aseguró en entrevista telefónica.

Con 72 años, Joel espera ahora volver a cruzar la frontera en 10 días para irse a aplicar la segunda dosis y quedar inmunizado.

“Ya me dijeron mis hijos que no me preocupe que me van a llevar otra vez para que me apliquen el refuerzo”, agregó.

Aunque las cifras del Departamento de Salud Pública de Estados Unidos no especifican cuántos extranjeros o residentes binacionales han sido vacunados en ese país, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de los cruces en las garitas con México reconoce un aumento “considerable” de cruces diarios desde nuestro país para irse a vacunar “del otro lado”.

Es el caso de Julia. Ella vive en Tijuana, Baja California, donde los adultos mayores comenzarán, apenas, a ser vacunados la próxima semana. Por ser enfermera, Julia puede cruzar todos los días al condado de San Diego en California, donde ya fue vacunada pues, según afirmó, en México le dijeron que tendría que esperar a que las personas de su edad sean inmunizadas, 34 años, a pesar de formar parte del sector salud. El problema le dijeron, según explicó, es que labora en un hospital privado y estadounidense.

La ciudad de San Diego, de acuerdo con información del Departamento de Salud Pública, permite que las personas reciban una vacuna si pueden demostrar que trabajan o viven allí.

En total, de acuerdo con las cifras oficiales, el estado de California ha aplicado un total de nueve millones 671 mil 882 dosis de vacuna contra el Covid-19, mientras del lado mexicano, Baja California lleva inmunizadas a un total de 119 mil personas, según cifras dadas a conocer esta semana por Alonso Pérez Rico, titular de salud del estado.

En la frontera entre Tamaulipas y Texas la situación no es mejor, ya que mientras en el estado mexicano sólo se han aplicado 160 mil 150 dosis, Texas ya suministró ocho millones, 842 mil 850 vacunas, según cifras oficiales en ambos lados.

La diferencia, según explicó Alejandro Díaz, médico fronterizo, radica principalmente en el número de vacunas con las que cuenta cada país y el proceso de distribución en ambos lados. “Debemos entender que Estados Unidos cuenta con un número mucho mayor de vacunas a las que México ha conseguido, lo que ha permitido, incluso, que la gente se inmunice en farmacias, lo que en México está ahora muy lejos de suceder”, afirmó.

Consideró que más que una mala distribución, los estados fronterizos, al igual que la mayoría en todo el país, enfrentan el problema de desabasto de vacunas.