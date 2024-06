ASF solo audita 1 de 3 pesos invertidos en programas sociales

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo fiscaliza uno de cada tres pesos que se invierten en programas sociales, estimó Roberto de la Rosa, investigador del Programa de Anticorrupción de México Evalúa.

En el marco de la primera entrega dela fiscalización de la Cuenta Pública 2023 a la Cámara de Diputados que se realizará hoy, Roberto de la Rosa detalló que 80 por ciento de las auditorías programadas a la Cuenta Pública 2023 se concentran en estados y municipios, desatendiendo rubros como la política social que concentra una gran cantidad de recursos.

“Estimamos que solamente se fiscaliza uno de cada tres pesos de la política social”, dijo en entrevista con El Sol de México.

El investigador afirmó que la ASF no sólo no fiscaliza el gasto en política social sino que cuando encuentra irregularidades, decide no ahondar más en los posibles daños al erario público en las siguientes auditorías.

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados sesionará hoy para recibir la primera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, y se espera que el auditor David Colmenares participe de manera virtual en la reunión con los legisladores.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Rodríguez, integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF, estimó que en esta primera entrega de la cuenta pública no se esperan montos exorbitantes de recursos con irregularidades, pues la mayoría de las auditorías se concentra en municipios y será hasta la tercera entrega (programada para febrero del año entrante) cuando se identifiquen las irregularidades en las grandes obras y programas sociales del gobierno federal.