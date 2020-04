"Bájenle", dice AMLO a narcos que entregan despensas ante contingencia

¡Bájenle y déjense de balandronadas!, “que no piensen que con una limosna están perdonados”, fue el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a las organizaciones criminales que reparten despensas.

Y dijo tener información que las despensas vienen del crimen organizado.

En multimedios han sido publicadas fotografías de Alejandrina Guzmán, hija del capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, repartiendo cajas de provisiones con el nombre y rostro de su padre, a ancianos que se encuentran aislados en sus casas para evitar contagios del nuevo coronavirus, en la ciudad de Guadalajara.

En su conferencia mañanera, el Ejecutivo señaló que las organizaciones de delincuentes reparten despensas, eso no, ayuda, que dejen sus balandronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda quien piensen en sus familias, en el sufrimiento a sus madres y de las madres de los familiares de las víctimas.

“Que no vengan a pensar que con una limosna ya están perdonados, eso no ayuda y decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando para que no les falte nada y también a los que están en malos pasos, decirles, también sobre todo a quienes no han cometido delitos graves, luego de pasar esta situación difícil les vamos a dar opciones, alternativas, para incorporarse a la vida pública, que estén de nuevo con sus familias, que tengan trabajo’’.

López Obrador apuntó que se está atendiendo el coronavirus, “pero desgraciadamente seguimiento teniendo problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado, entonces que no vengan a decir ahora que estamos entregando despensas, mejor bájenle, bájenle piensen en sus familias, piensen si me están escuchando o viendo, hay que tenerle amor a la vida’’.

Exhortó a cuidar la vida de los demás, la vida propia, no las despensas, “ya salieron como los que estaban antes, repartir despensas, frijol con gorgojo’’.

“Le ponen hasta letrero de la organización a la que pertenecen; aquí lo importante, si la gente tiene opciones de trabajo se puede ir contrarrestando todo esto’’, dijo el mandatario.

No descarto que los que están en las bandas también vayan tomando conciencia, no creo que sea vida ir siempre de un lugar a otro, cuidarse de bandas, se tienen que buscar opciones de todo y no hacernos daños.