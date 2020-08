Billy Álvarez tramita nuevo amparo para evitar su captura

El expresidente de la cooperativa de La Cruz Azul, Guillermo "N", interpuso un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión que libró en su contra un juez local de la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta por 2 mil 257 millones 411 mil pesos.

La defensa de Billy Alvarez, quien se encuentra en calidad de prófugo y es buscado por la Interpol, fue tramitada en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, donde la jueza María Dolores Núñez Solorio, le concedió al exdirectivo la suspensión provisional para el efecto de que no sea presentado por medio de la fuerza pública, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva.

No obstante, como medida cautelar, la impartidora de justicia le impuso a Guillermo "N" el pago de una garantía, cuyo monto no se dio a conocer, ello con el fin de que no evada la acción de la justicia.

Guillermo "N", de quien se presume puede estar en Argentina, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, el cual amerita prisión preventiva oficiosa. Por este motivo, la Fiscalía General de la República (FGR) no tendría impedimento para cumplimentar el mandamiento judicial.