Cobran "cuotas" de 900 a mil 500 dólares a paisanos que regresan de EU a México

Agentes corruptos de Aduanas y del Instituto Nacional de Migración (INM) hacen su agosto en diciembre y extorsionan con 50 dólares a los connacionales que viajan de Estados Unidos a nuestro país a pasar vacaciones y no traen pasaporte, solo su credencial del INE.

Esto ocurre en los puertos fronterizos de Colombia, en Nuevo León y Piedras Negras y en el retén del kilómetro 26 de la carretera Nuevo Laredo.

En el caso de los centenares de autobuses que cruzan la línea fronteriza de Estados Unidos con México, la "cuota" es de 900 dólares por unidad para no revisar sus regalos y maletas sí es que vienen con hasta 15 paisanos; pero si el autobús viene completo, la cuota es de mil 200 a mil 500 dólares.

"Los paisanos ya están cansados de tanta pinche tranza", dijo a El Sol de México, el coordinador de la Caravana Migrante, integrante del Consejo Nacional de Legisladores y Migrantes (Conalym), Rogelio Ávila, quien junto con el senador zacatecano José Narro Céspedes (Morena), realizó el viaje desde Chicago a la ciudad de Zacatecas.

Se hizo la denuncia de estos atracos y, en el retén en Carneros, en los límites entre Coahuila y Concepción del Oro, Zacatecas, donde también se extorsiona a los paisanos, como lo publicó El Sol de México, el pasado día 15 de diciembre, "una oficial de Aduanas, reconoció estas corruptelas. Sí, somos el hoyo negro", nos dijo.

En los casos de las fronteras Colombia en Nuevo León y Piedras Negras, en Tamaulipas, son cientos de casos de paisanos deportados que regresan al país y por ende, no tienen pasaportes, pero sí su credencial del INE, pero no se las hacen válida. "Exigen pasaporte y sí no, $50 dólares. No se valen estas extorsiones".

Refirió cómo se hacen las acciones corruptas. Antes de llegar a la línea fronteriza, el autobús se para en una gasolinera y les dice a los pasajeros: "Tengo que entregar 900 dólares al oficial de Aduanas para que no revise equipaje y regalos". Se tiene que hacer la coperacha para juntar dicha cantidad si el autobús no va completo.

Si son 46 pasajeros la cuota sube de mil 200 a mil 500 dólares. Se tienen que dejar en el baño para que los recoja el oficial.

Así, al llegar a la frontera. Tiene que bajarse todo el pasaje y el oficial de Aduanas sube a revisar y a recoger "su navidad". Son decenas y decenas de autobuses que cruzan la frontera. "La tajada es grande".

Por otro lado, el activista zacatecano, dijo que este año se superará el más de un millón de connacionales en Estados Unidos que retornan a sus comunidades en estas vacaciones decembrinas.

Comentó que en su retorno desde Chicago hasta Laredo, Texas, "están llenas las gasolineras y se desbordan las Aduanas con la llegada de paisanos. Los acompañamos hasta Zacatecas al lado del senador Narro, para evitar extorsiones también al sacar el permiso provisional hasta por seis meses para internar los vehículos en el país".

Hasta este sábado y desde el arranque del Programa "Paisano" que inició el 29 de noviembre, se calcula un incremento de 54% en comparación con el 2020, solo los cruces por el puente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó el líder Rogelio Ávila.