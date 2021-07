¿Planeas viajar al extranjero? Así puedes obtener tu certificado de vacunación anticovid

Si por alguna razón debes comprobar que fuiste vacunado contra el coronavirus, ahora puedes hacerlo de manera oficial, ya que el gobierno de México anunció que a partir de este martes se expedirán certificados de vacunación.

Este documento cuenta con un código QR que permite la verificación en tiempo real, es decir, se comprueba que la persona ya fue inmunizada y se especifica la fecha, así como el tipo de vacuna que se le administró.

Para obtener el certificado de vacunación anticovid deberás ingresar al sitio web https://cvcovid.salud.gob.mx/ , donde solicitan la Clave de Registro Único de Población (CURP).

Una vez enviados los datos, el documento llegará automáticamente al correo electrónico que proporcionaste al momento de tu registro para recibir el antígeno.

Posteriormente, aparecerán dos ligas, deberás dar clic en la primera y se desglosará el certificado en donde se especifica el número de dosis, la fecha de aplicación, la marca de vacuna y el lote en el cual arribó. Al final de la hoja está un código QR, el sello digital y la fecha de emisión, cada apartado con su respectiva traducción al inglés.

Al ser un documento oficial, se puede utilizar para realizar algún viaje a países donde exijan comprobar que la persona ya está vacunada.

Por ningún motivo, este certificado debe utilizarse como un condicionante de empleo, ya que de ser así podría considerarse un acto de discriminación, dijo en conferencia matutina el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

"No es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra Covid-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tenga el certificado, no quiera recibir el empleo o emplear. Eso no sería adecuado. El certificado no debe usarse como un condicionante de empleo".

Esta mañana, la Secretaría de Salud confirmó el tercer repunte de la pandemia en México con una alza del 22 por ciento de casos positivos, pero con una disminución notable en defunciones, la cual se le atribuye a los avances en la vacunación.

”Las hospitalizaciones y defunciones están más controladas debido a que las vacunas están haciendo efecto en la población", explicó López-Gatell.