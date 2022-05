Crecen los delitos por donde pasa el Tren Maya

En los tres primeros años y tres meses de la Cuatroté la incidencia delictiva se incrementó en las cinco entidades por donde transitará el Tren Maya respecto al último trienio de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, indican cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

No sólo eso. Con la puesta en operación de la megaobra en 2023, se detonará un caldo de cultivo para actividades ilegales dominadas por grupos del crimen organizado y una disputa por el control de los territorios, alertan especialistas en temas de seguridad.

Los homicidios dolosos, feminicidios, extorsión, trata de personas, narcomenudeo, robo en distintas modalidades y delitos contra el medio ambiente son algunos de los crímenes que crecieron en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que a nivel nacional la extorsión aumentó 53 por ciento, en Quintana Roo el crecimiento fue de 190 por ciento, al pasar de 210 denuncias entre diciembre de 2015 y noviembre de 2018 a 611 entre diciembre de 2018 y marzo de este año.

El narcomenudeo tuvo incrementos importantes en Quintana Roo (132 por ciento) y Chiapas (112 por ciento), por arriba de la media del país que fue de 94 por ciento.

Los delitos contra el medio ambiente crecieron 244 por ciento en Quintana Roo, 102 por ciento en Chiapas y se duplicaron en Yucatán, cuando el alza a nivel nacional fue de 29 por ciento.

Por otro lado, los feminicidios aumentaron 111 por ciento en Campeche y 510 por ciento en Quintana Roo, mientras que en todo el país crecieron 45 por ciento.

Y la trata de personas se disparó 620 por ciento en Yucatán y 195 por ciento en Quintana Roo, cuando a nivel nacional las denuncias por este delito aumentaron 81 por ciento.

PREVÉN UN MAYOR DESARROLLO… DEL CRIMEN

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado que el Tren Maya generará desarrollo para las regiones del sureste del país, con más oportunidades de empleo para los habitantes y un crecimiento del turismo. Sin embargo, nada se ha dicho de las consecuencias sociales negativas y el aumento de la violencia por la disputa del control de los territorios.

Y es que la operación del Tren también detonará un mayor número de actividades ilícitas controladas por grupos criminales como la trata de personas, trabajo forzado, prostitución, narcomenudeo, tráfico de drogas, aumento de homicidios dolosos, lavado de dinero con el desarrollo inmobiliario y la devastación de la selva para la formación de pistas clandestinas de aeronaves con estupefacientes y mercancía ilegal.

“Va desde la oportunidad de la venta de drogas en la zona para los turistas. También por el control de las rutas estratégicas para el transporte de la mercancía”, asegura María del Carmen Sánchez Mora, coordinadora de investigación en Akza y especialista en seguridad nacional.

A esto agrega “la diversificación de los negocios criminales, que ya no es únicamente el narcotráfico, sino otros como la trata de personas. Se va a ver muy perjudicado una vez que comiencen las operaciones con el Tren Maya, porque vamos a ver cómo la prostitución o el trabajo forzado comienzan a aumentar al ser poblaciones vulnerables (las que viven en torno al megaproyecto)”.

Eliza Norio, investigadora sobre crimen transnacional, turismo y ambiente, expone que la construcción del Tren Maya invariablemente aumentará el valor turístico y el desarrollo inmobiliario para la zona, lo que hará el campo fértil para actividades criminales, incluido el lavado de dinero.

En este sentido, el Gobierno federal no ha realizado un estudio para evaluar cómo el crimen nacional, y el que tiene vínculos transnacionales, podría aprovecharse de esta situación.

“La zona turística no está al alcance del mexicano promedio, está más al alcance de una clientela extranjera, y una clientela extranjera que puede ser cualquiera. Pueden ser testaferros, porque se ha visto que hay notarías que no tienen la capacidad técnica para medir si hay riesgo de lavado de dinero o no, y además hay muchos funcionarios metidos en la corrupción que pueden doblarse fácilmente”, señala la próxima doctorante de Ciencias Políticas en la Universidad de George Mason, en Estados Unidos.

Alerta además que la selva corre riesgo de ser arrasada por la creación de pistas clandestinas para que aterricen avionetas con droga, porque habrá más rutas alternativas de comunicación para llegar al centro del país y transportarla.