Deben los periodistas enfrentar al Presidente, recomiendan

El ejercicio periodístico en México no sólo se encuentra inmerso en un ambiente de violencia sin precedentes, sino también enfrenta el reto de obtener información en una administración federal que la concentra y no necesariamente dice la verdad.

En la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el ejercicio informativo más importante es la conferencia mañanera, misma que según la organización Amnistía Internacional (AI) contribuyen a generar un ambiente hostil en contra de los comunicadores y en ocasiones son respuestas masivas en redes sociales.

Sobre el contenido de estas conferencias, Luis Carlos Ugalde Ramírez, director de la Consultaría Integralia y exconsejero presidente del IFE, comentó que es un escenario donde “pseudo periodistas” de redes sociales le hacen de porristas al presidente.

“Observo que el promedio de las preguntas que se hacen al presidente de la República, les falta sustancia, focalización, vigor y astucia investigadora, inclusive valor y agallas para contrastar, para exigirle que responda y evitar salga por la tangente; 80 por ciento de las preguntas son superficiales, mal planteadas, mal elaboradas y dejan que el presidente diga lo que quiera”, dijo.

Pero no sólo eso, también está el contenido de las respuestas. De acuerdo a un estudio de Integralia, de las 306 declaraciones verificadas del Ejecutivo, del 11 de febrero al 22 de noviembre de 2019, 34 por ciento (103) fueron verdaderas; 26 por ciento (80) falsas; 22 por ciento (66) parcialmente verdaderas; y 19 por ciento restante (57) falta información para verificar.

Uno de los acontecimientos donde más se notó el centralismo de la información fue el operativo en Culiacán, Sinaloa, donde tras la detención de Ovidio Guzmán, las fuerzas de seguridad federal dejaron libre al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

“En primer lugar está haciendo una estrategia de suplir los mecanismos de transparencia por su palabra. En la que si él se presenta como un tipo honesto y bueno, la siguiente parte es que se infiera la pregunta ¿para qué necesitamos oficinas de prensa? o ¿para qué necesitamos transparencia?, ¿para qué necesitamos alguien que esté cubriendo una fuente presidencial?”, dijo Fernando Dworak, analista político.

El especialista recordó lo ocurrido en Sinaloa el 17 de octubre, tras el fracaso del operativo para detener a Ovidio Guzmán, cuando el Ejecutivo en lugar de mantener un equipo de comunicación que pudiera dar una postura para informar a la sociedad, prefirió irse a Oaxaca a que le cantaran niños indígenas, con lo que consideró que López Obrador está tratando de transmitir una imagen de sí mismo, más allá de lo que pase en el país.

Para afrontar esta situación, Ugalde ve una solución, que los reporteros que acuden a las mañaneras vayan dispuestos a incomodar al presidente con sus preguntas.

“Que los reporteros que acuden a las mañanera sean más profesionales, más valientes y que estudien los temas, porque hay veces que le preguntan al presidente y éste empieza a dar datos equivocados y quien pregunta no es capaz de decir: ‘eso no es cierto’, y en parte porque a la mejor no saben los temas de fondo. Lo primero es que estudien, segundo que planten preguntas focalizadas y tercero que tengan valentía y agallas para obligar al presidente a que responda lo que se le pregunta, eso es lo que se requiere”, afirmó.

El exconsejero electoral explicó que no es extraño que un político descalifique a la prensa que considera como opositora, sucede en todas las partes del mundo que un presidente busca una manera de desviar la atención, de calentar el ambiente, es una manera de desahogo.

“Ahí también los periodistas deben ser más exigentes y cada vez que el presidente empiece con esos ‘juegos verbales’, se le diga; usted dijo que no estaba descalificando y lo que está haciendo usted en este momento es hacerlo”’. Que se le diga cuando empieza a hablar de los conservadores, que diga nombres, ¿quiénes son? Eso es lo que deben hacer los periodistas y por otra parte no hacer caso de lo que dice simplemente”.

Lo que Ulgalde ve como algo inédito es la participación de personajes que se dicen presentan como periodistas de medios alternativos como las redes sociales, quienes contribuyen a la polarización.

“La polarización es parte del juego populista, los medios profesionales deben hacer su trabajo de fondo, con preguntas de sustancia, disciplinados en el mensaje y dejar que los pseudo periodistas estén ahí ‘calentando la cancha’, son ‘porristas’, que hagan lo que quieran”.