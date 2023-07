Desapariciones no frenan en México; primer semestre cerró con más de 4 mil casos

Los casos de desapariciones en México no paran de crecer. Luego de dos años con números a la baja, en el primer semestre de 2023 se volvió a romper la barrera de las cuatro mil que no se veía desde 2021, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

La base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda muestra que hasta el 30 de junio pasado se conocía de cuatro mil 280 personas en calidad de desaparecidas, que es el estatus con el que se identifica a las personas de las que se desconoce su paradero y que se presume fueron víctimas de un delito.

Esta cifra es mayor a la de los dos años inmediatamentre superiores que habían mostrado un marcado descenso de casos en medio de la pandemia de Covid-19. En particular se trata de un aumento del 32 por ciento con las desapariciones de tres mil 239 de 2022 y un 46 por ciento más que las dos mil 923 de 2021.

Aún con este incremento, el primer semestre de 2023 se ubica en el tercer puesto dentro de lapsos temporales similares durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo superado por los primeros seis meses de 2019 y 2020, años en los que se tienen registradas cuatro mil 330 y cuatro mil 333 personas sin localizar, repsectivamente.

Las desapariciones de este año, según la información de la Comisión Nacional de Búsqueda han ocurrido principalmente en el Estado de México, entidad con al menos 919 personas de las que se desconoce su paradero.

Detrás se ubica la Ciudad de México, con 756 desapariciones; Michoacán, con 433; Veracruz, con 372; y Morelos, con 222.

En días recientes, además, la búsqueda de personas desaparecidas se ha visto envuelta en otro tipo de hechos violentos. Ejemplo de ello fue el reciente ataque con bombas a una unidad de la Fiscalía de Jalisco el pasado que aparentemente se dirigía a atender un reporte sobre la localización de una fosa clandestina.

En el hecho fallecieron seis personas, entre elementos de la Fiscalía, de la policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga y civiles que se encontraban en las inmediaciones, uno de ellos menor de edad, además de 12 heridos.

El resultado además de los fallecidos y lesionados fue que el gobierno de Jalisco encabezado por Jalisco decidiera detener la atención a los llamados de las madres buscadoras de manera inmediata hasta corroborar que no se tratara de una "trampa", como calificó el ataque ocurrido la noche del 11 de julio.





Familiares de desaparecidos marcharon en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Foto: Cuartoscuro





Menos de dos semanas después, apenas este jueves, Catalina Vargas, madre que busca a su hijo desde hace tres años fue reportada como desaparecida en León, Guanajuato. De acuerdo con el colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, no se sabe del paradero de la señora Catalina desde el lunes pasado, luego de que salió de su domicilio.

En medio de estos hechos que generaron los reclamos y exigencias hacia las autoridades para brindar apoyo y seguridad a las y los integrantes de los colectivos de búsqueda, el presidente López Obrador recibió a Estala de Carlotto, dirigente del colectivo Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, en su conferencia matutina.

La reunión ocurrió este viernes, la cual generó más reclamos pues a pesar de que las madres buscadoras mexicanas reconocen la lucha de De Carlotto por los desaparecidos de su país durante la dictadura, reclaman que el mandatario federal aún no se haya reunido con ellas.

“Señor presidente, qué bueno que le abre espacio en la mañanera a Estela de Carlotto, su lucha ha inspirado a toda América Latina. Ahora bien, lo que hoy pasa en México viene pasando desde hace 15 años. Es igual o más grave de lo ocurrido en Argentina".

“Son más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50 mil cuerpos y restos sin identificar (...) le pedimos que así como recibió a Estela nos reciba a las madres, hermanas y padres buscadores para hablar de la tragedia que vivimos”, solicitaron en un video difundido en las redes sociales de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, petición que aún no tiene una respuesta oficial.