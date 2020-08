En fanzine, muestran el confinamiento que viven las reclusas

El Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM presentó este jueves el fanzine Cuerpos y anticuerpos. Maniobras y otros contagios en tiempos de pandemia.

Se trata de una publicación elaborada por 20 mujeres, entre reclusas y egresadas del sistema penitenciario, en conjunto con investigadoras, historiadoras del arte y estudiantes, que pretenden hacer una reflexión colectiva sobre las condiciones de confinamiento extremo a las que están expuestas durante la pandemia.

De acuerdo con el fanzine, que se dio a conocer en formato digital en el sitio www.esteticas.unam.mx, en la pandemia, las restricciones adicionales en un lugar como la cárcel contravienen todo lo que define y da lugar a lo humano, destacando que al reforzar el aislamiento, la afectación que sufren las reclusas es extrema.

La publicación se desprende del proyecto Mujeres en Espiral, un colectivo que desde hace 12 años se dedica a estudiar y visibilizar las condiciones en las que viven las reclusas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

El fanzine fue organizado por la Facultad de Filosofía de la UNAM, el IIE, el Programa Universitario de los Derechos Humanos, entre otras instituciones / Foto: Cortesía O. R. G. I. A E IIE

A partir de las vivencias que compartieron las internas en dibujos, fotos, escritura y otros ejercicios artístico-pedagógicos, el fanzine reconoce la importancia de las prácticas artísticas como formas de visibilidad y denuncia, las cuales generan insumos culturales que ayudan a evidenciar la situación de emergencia en la que estas mujeres se encuentran.

Las integrantes del colectivo Mujeres en Espiral, a quienes en algún punto de la pandemia se les restringió el ingreso a dicho centro para continuar con su labor, describen la situación de esta manera:

“En este panorama, la pregunta para todas nosotras, las de 'afuera' (profesoras, investigadoras y estudiantes de la UNAM) que llevamos años trabajando 'adentro' (en el Cefereso de Santa Martha Acatitla) parecía oportuna y hasta 'natural': ¿Podría el conocimiento desarrollado durante estos 12 años de trabajo al interior de un penal acompañarnos e incluso ayudarnos a pasar estos días? ¿Podría la experiencia de trabajo con nuestras colegas presas -especialistas en aislamientos y vivencias de confinamiento- resultarnos útiles? ¿Podríamos, por primera vez, hacer uso de sus estrategias de sobrevivencia, en primera persona?

"Pronto entendimos que el encierro, aquí, no suena a viejo. El encierro, aquí, suena muy nuevo, es poroso y virtual: computadoras prendidas todo el día, reuniones programadas sin descanso, compras al súper por teléfono, pedidos online. La conexión y el contacto -desapegadoes completa. Muy pronto también empezamos a recibir noticias de cómo este aislamiento es doble (penitenciario y sanitario) y afecta de manera extrema a las de 'adentro': las que se han quedado sin trabajo porque sus familias -con algo de dinero- ya no puedan visitarlas, o porque los insumos con los que trabajan de manera informal -preparando comidas, arreglando uñas, vendiendo ropa- no llegan; las que entonces no tienen recursos para comprar agua, ni productos de limpieza; las que se han quedado sin los abrazos de sus, ya de por sí, escasas visitas, a las que se les ha cortado incluso la posibilidad de comunicarse a través de las viejas cabinas telefónicas porque ya no les alcanza para comprar las tarjetas. Su encierro no tiene nada de poroso, ni de virtual. En tiempos de pandemia, las restricciones adicionales contravienen todo lo que define y da lugar a lo humano”.

Con el aislamiento, el confinamiento de las reclusas es extremo / Foto: Cortesía O. R. G. I. A E IIE

La elaboración de Cuerpos y anticuerpos… estuvo a cargo del IIE, la Facultad de Filosofía y Letras, el Programa Universitario de los Derechos Humanos, la Cátedra Anetta Nicoli de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Universitas.

Aunque el lanzamiento del fanzine se realizó sólo en formato digital, el IIE busca fondos para realizar un tiraje impreso, y distribuirlo en medios y en el Cefereso.

En la presentación virtual del documento participaron Marisa Belausteguigoitia (FFyL), Yadira Cruz, Gladys Morales (Clínica de Justicia y Género "Marisela Escobedo"), Patricia Piñones (PUDH) y Riánsares Lozano (IIE).

