Fernando de la Peña Llaca, el mexicano que entrena a astronautas de Elon Musk

Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley despegaron hacia la Estación Espacial Internacional en la cápsula Crew Dragon, construida por SpaceX, una nave contratada por la NASA, en mayo pasado. Fue un momento histórico, porque se considera el inicio de los vuelos comerciales hacia otras galaxias. El mexicano Fernando de la Peña Llaca, CEO de Aexa Aerospace, recuerda que colocó su granito de arena con su tecnología para entrenar a los astronautas y con sofisticados componentes para las naves espaciales, quienes en los próximos años intentarán pisar la Luna de nuevo, llegar a Marte en probables misiones suicidas y explorar otros planetas con los cuales todavía no soñamos los terrícolas.

El hombre educado en una primaria, secundaria y preparatoria en Tulancingo, Hidalgo, trabaja en proyectos encabezados por la Nasa, en la empresa SpaceX del millonario Elon Musk, creador de Tesla, PayPal y The Boring Company, y la compañía Lockheed Martin, dirigida por James Taicle. La empresa del ingeniero en Cibernética y Sistemas Computacionales, egresado de la Universidad La Salle Ciudad de México, se encarga incluso del entrenamiento de los astronautas.

Los astronautas movían hologramas y los objetos reales hacían lo mismo a más de mil kilómetros de distancia, señala el ex empleado del área de sistemas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Su paso por gobierno fue efímero.

“Puedo mandar a una persona a Texas, una persona a Alabama y una persona a Florida y recreamos por medio de hologramas como si estuvieran en la Estación Espacial trabajando”, relata el exvicepresidente de Grupo Textil La Trinidad y también fundador y socio del Grupo Corporativo Fersamex.

“En Nasa tenemos maquetas tamaño real con esos hologramas y les damos vida a las maquetas como si estuvieran en el espacio, como si tuvieras cables y switch. Ahorita que está la pandemia cualquiera de los astronautas con nuestra tecnología puede entrenar desde su casa, como si estuvieran en el espacio y como si estuvieran interactuando con otros astronautas”.

Así, los astronautas de Crew Dragon de SpaceX ya conocían y sabían cómo era y funcionaba la Estación Espacial Internacional antes de despegar el sábado 30 de mayo del 2020 del Centro Espacial Kennedy, de Cabo Cañaveral, Florida.

Aexa Aerospace también tiene contratos con proveedores del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el entrenamiento, otros de manufactura y clientes en el sector petrolero y médico.

Desde niño siempre aprendes a mirar al cielo y te preguntas qué hay en el espacio

Fernando de la Peña Llaca dice a El Sol de México que desde niño mostró interés por trabajar en la Nasa y por conquistar el espacio: “Todos los tulancinguenses estamos impuestos a mirar las estrellas”.

Otro de los incentivos para subirse a la conquista espacial fue que Tulancingo, cuando fue seleccionado para instalar la Estación Terrena y después para otro desarrollo satelital en 2000, demostró que tiene 15 condiciones para que operen las comunicaciones espaciales. Esas características sólo las tiene Perú.

“México tiene mucho potencial, así como estoy yo aquí, también hay mucha gente mexicana en la Nasa y en empresas muy importantes cambiando al mundo y te das cuenta del talento”, afirma el CEO y presidente de Aexa Aerospace.

Lo ideal es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, otorgue más apoyo a industria aeroespacial para que se genere un mayor número de talentos y llegue inversión, que ayude a la sociedad mexicana, comenta Fernando de la Peña Llaca. Por cada dólar invertido por la NASA en investigación espacial se generan siete dólares a través de las empresas y tecnologías desarrolladas.

— ¿Cuando eras niño dibujaste lo que estás viviendo hoy en la NASA?

—Sí. Tengo dibujos, un coche volador y cosas que nos poníamos, así como me gustaba la recreación holográfica cuando veía la película de Star Wars y decía que era increíble cómo se proyectaba a la princesa Leia. Era algo que yo ya traía en mente cómo hacerlo, pero no sabía hacerlo. También una caricatura llamada Robotech, (una serie animada de 1985 creada por Carl Macek) son de las cosas que me dejaron más marcado para empezar hacer estos desarrollos espaciales.

— ¿Qué tanto influyó Tulancingo en carrera rumbo a la NASA?

—Muchísimo. En Tulancingo, Hidalgo, tenemos la Estación Terrena y es llamada ciudad de los Satélites y desde niño siempre aprendes a mirar al cielo y te preguntas qué hay en el espacio. Tulancingo y México tuvieron la Agencia Espacial, que era de la Comisión Nacional del Espacio Exterior, y muchos de sus desarrollos se hicieron en Tulancingo.

— ¿Qué es lo que más extrañas de Tulancingo, que en estos momentos vive confinada para evitar cualquier problema con el Covid-19?

—Extraño a su gente, la comida, los guajolotes y la barbacoa, pero con la tecnología se puede estar en comunicación y apenas tuve una reunión con mis amigos de la primaria y secundaria Pedro de Gante, donde estudié.

—De los guajolotes, ese platillo típico de Tulancingo que junta una telera con frijoles y dos enchiladas rojas o verdes con queso, cebolla y guisado. ¿Cuál es tu favorito?

—El guajolote, conocido como la caribeña, que viene con pastor. El guajolote con pastor es de los predilectos, si no, un guajolote clásico con queso.

Ver esta publicación en Instagram Holowizard, el software utilizado para el entrenamiento de astronautas. "Gracias a nuestra tecnología que ha permitido a astronautas entrenar remotamente por medio de hologramas en vez de tener que venir y entrenar con maquetas en tamaño real..." comenta nuestro CEO @fdodelap No te pierdas esta entrevista. Más info. de esta misión: https://www.aexa.digital/Joomla/index.php #AEXALAUNCHAMERICA #LaunchAmerica #NASA #SPACEX Una publicación compartida por AEXA Educational Programs (@aexaprograms) el 1 de Jun de 2020 a las 10:32 PDT

—¿Eres ejemplo a seguir de los niños de México e Hidalgo?

—Quizás no soy un ejemplo a seguir, pero algo que sí puedo sugerir a los niños, es que sean perseverantes. Y aunque la gente les diga no se puede, pues que sigan luchando por sus metas y lo van a lograr siempre. Uno puede ser tan grande como sus ideales o tan pequeño como sus dudas. Entonces si sueñas alto vas a llegar alto, igual que si tienes muchas dudas no vas a llegar a ningún lado.

— ¿Alguien te dijo no ibas cumplir tu sueño de trabajar para la NASA?

—Muchísimas veces me he topado con pared para entrar a la NASA, para crear la Agencia Espacial de México y tener mis primeros contratos como compañía. Muchas veces los proyectos se dan porque ajustas las cosas y presentas algo mejor, pero a veces se tiene éxito por presentar las cosas cuando el tiempo y las condiciones son perfectas. Por ejemplo, Zoom, una compañía usada para hacer videoconferencias en tiempos de Covid-19, tenía una utilidad de 198 mil dólares en 2019 y con la pandemia, solo por estar en el lugar correcto ya en sus primeros tres meses de 2020 ha ganando 326 millones de dólares.

— ¿La creación de tu compañía Aexa Aerospace en Estados Unidos fue rápida?

— Sí. Aquí puedes crear y cerrar una compañía en 24 horas y la parte legal es muy sencilla. Los primeros tres contratos son clave para empezar una compañía de este tipo, y que le provea servicios a las empresas espaciales y del Departamento de Defensa. Me tuve que valer de ser más creativo y proveer soluciones usando mejor tecnología y cosas que fueran más innovadoras y eso fue lo que me dio los primeros tres contratos, ya teniendo los primeros tres, pues ya viene como bola de nieve va creciendo y creciendo.

— ¿Tu empresa Aexa Aerospace nació en un garage como la tecnológica Apple?

— La mía no nació en un garaje. La empezamos en una oficina, la idea de la empresa que yo siempre tuve en mente no fue empezar en pequeño, sino convertirme en una empresa grande.

— Cuántos empleados trabajan en Aexa Aerospace?

—Andamos entre 50 empleados y otras veces que brinca a 150 trabajadores, porque depende mucho de los contratos adquiridos. Tenemos mucha gente trabajando bajo mi compañía en Alabama, Tennessee, Colorado, Texas, y ellos trabajan en este proyecto, que ahora me toca presentarlo a la NASA.

—¿Estuviste en el preciso momento para formar parte del lanzamiento del cohete Crew Dragon, que es financiado por NASA y la empresa de Elon Musk?

— Sí, con una tecnología, que mi compañía es dueña, entrenamos a los astronautas, también desarrollamos componentes para Lockheed Martin, (una empresa que produce seis naves espaciales Orion para llevar a los astronautas de la Tierra a la Luna). Entre más inmiscuido estés en la industria de defensa o espacial, pues mayor información tendrás y te harás más competitivo.

— ¿Cómo entrenaste a los astronautas de Crew Dragon?

— La NASA tiene 10 centros en Estados Unidos y el entrenamiento se hacen con maquetas en tamaño real en una alberca bajo el agua y otros se hacen en avión que se simula la gravedad. Por la pandemia no puedes estar físicamente cerca de la otra persona e involucra viajar de Alabama a Texas y Alabama o cualquier otro estado. Nosotros recreamos por medio de hologramas a un persona que está en Alabama y recreamos partes de la Estación Espacial Internacional, que está en órbita para que (los astronautas) vean los objetos reales y si mueven algo en Texas; eso mismo se mueve en Alabama y es como si estuviéramos juntos en el espacio.

— ¿Recrean en la tierra un ambiente a lo que se enfrentarán en cuando estén en la Estación Espacial Internacional?

— En la NASA tenemos maquetas tamaño real, con esos hologramas les damos vida, como si estuvieran en el espacio, como si tuvieras cables y switch. Ahorita que está la pandemia cualquier astronauta con nuestra tecnología puede entrenar desde su casa, como si estuvieran en el espacio interactuando con otros astronautas. Recreamos con hologramas todo el ambiente y ellos en su cabeza piensan que están en el espacio o que están en un centro de la NASA.

—¿Cuánto tiempo te llevó desarrollar los hologramas?

—Llevamos más de cuatro años y se sigue desarrollando nueva tecnología, cada dos semanas tenemos una nueva versión o nuevas cosas que les vamos agregando.

— ¿Conoces a Elon Musk, fundador de Tesla, PayPal, de SpaceX, empresa que desarrolló Crew Dragon?

—No tengo el gusto de conocer a Elon Musk, fundador de Tesla. Elon Musk lo que provee es el cohete o el vehículo y nosotros lo que hacemos es el entrenamiento de cada uno de los astronautas. En la NASA nueve de cada 10 empleados trabajan para compañías privadas, entonces todos los proyectos que tú veas, pues alguna empresa está relacionada.

—¿Te has subido a los cohetes Crew Dragon de SpaceX y la NASA o los ves a la distancia?

—Me he subido a las naves, pero no despegando. Me he subido al avión de cero gravedad y he estado como un astronauta en cero gravedad, así como es una experiencia padrísima y de las más gratificantes flotar como si estuvieras en el espacio o estar en las naves espaciales, que llevan a los astronautas a las estaciones espaciales y en los próximos cuatro años van colonizar la luna y otros planetas.

— ¿Te gustaría volar en el cohete Crew Dragon de SpaceX y la NASA a la Luna u otros planetas?

— Claro que sí me gustaría volar. Vamos a ver cómo va cambiando este ambiente, pero lo que hago es proveer mi granito de arena con tecnología y poniendo gente de mi compañía para hacer posibles estos viajes al espacio.

