Las instituciones sí se tocan, pero solo para mejorarlas: Lorenzo Córdova

“Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos alcanzado”, dijo Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) durante el mitin por la defensa de la democracia celebrado en el Zócalo capitalino.

Ante unas 700 mil personas reunidas frente a Palacio Nacional, Córdova Vianello resaltó las luchas democráticas ganadas por la sociedad en las últimas cuatro décadas y que hoy están en riesgo con las iniciativas presidenciales de reforma que buscan acotar a los organismos autónomos como el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lorenzo Córdova durante su discurso en la Marcha por la democracia. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

“Son tres los logros democráticos que están en riesgo y que vamos a defender. En primer lugar, las reglas y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas… Están en riesgo las instituciones de la democracia… Y finalmente, está en riesgo también nuestra Constitución”, alertó Córdova Vianello.

La movilización, convocada por la Iniciativa Unidos, se replicó en al menos 60 ciudades del interior de la República y en algunas del extanjero, donde los simpatizantes arremetieron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y contra la candidata presidencial de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, por pretender acotar a las instituciones que suponen un contrapeso al poder.

“Hay quien dice que 'las instituciones sí se tocan'. ¡Claro que sí, pero sólo si es para mejorarlas! Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro, si es para eso, ¡claro que no se tocan! Desde la sociedad no vamos a permitirlo porque sería robarnos nuestra esperanza de futuro para pretender regresarnos a un pasado autoritario que con mucho esfuerzo dejamos atrás”, dijo Córdova Vianello, único orador de la movilización.

Desde temprana hora se reunieron los simpatizantes del movimiento, la mayoría vestidos de rosa. Algunos de los asistentes marcharon desde el Monumento a la Revolución, otros desde el Palacio de Bellas Artes, pasando por Avenida Juárez y las calles de Madero y 5 de mayo desde donde llegaron al Zócalo.

Fernando Belaunzarán, uno de los organizadores de la marcha, afirmó que más de 700 mil personas se congregaron en el Zócalo, mientras que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que fueron 90 mil asistentes.

A la movilización asistieron personalidades de la política y economía como los líderes del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente; el exministro de la SCJN, José Ramón Cossío; el exaspirante presidencial Enrique de la Madrid; el exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, y el empresario Claudio X. González, entre otros.

El discurso hizo alusión a la narrativa del gobierno que busca dividir a la sociedad en dos, los que están a su favor y sus adversarios.

“Desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos, como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros, como si en México sólo unos tuvieran cabida y los otros salieran sobrando. Esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no sólo es falsa y artificial, sino que es profundamente autoritaria”, dijo Lorenzo Córdova.

Señaló que la Constitución es un pacto que da cabida a todas las visiones, mayorías y minorías, que tienen los mismos derechos, por lo que advirtió que las iniciativas presentadas recientemente para reformarla buscan desmantelar los logros democráticos.

“No se trata de especulaciones ni de falsas alarmas, ahí están las iniciativas para demostrarlo: se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario. Se buscan, pues, a jueces que respondan a un partido. Se busca desaparecer a los órganos autónomos para que sus estructuras sean absorbidas enteramente por el gobierno, es decir, lo que se pretende es desaparecer su autonomía para que sus tareas vuelvan al Ejecutivo, tal como ocurría hace treinta años”.

Por último, Córdova Vianello aseguró que la protesta no está dirigida contra un gobierno en específico, no contra un partido u personaje en particular; tampoco que estaban ahí en apoyo a algún candidato en específico, por lo que le exigió a todos los partidos respetar la constitución y no violentar a los organismos autónomos.

“Que quede claro. No estamos aquí reunidos, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición; es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que hemos conseguido”, declaró.