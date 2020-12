Noemí Ramírez, primera líder de sindicato obrero

Ya no hay terrenos de trabajo vedados para las mujeres desde pilotos aviadoras, conductoras de camiones de carga y su incursión en labores pesadas como la industria de la construcción en la que ya no solo son obreras o técnicas sino que ya ocupan puestos de líderes en los sindicatos.

La llamada “fragilidad femenina” es cosa del pasado. La maternidad quizás todavía un poco la frena; pero ya es una realidad la presencia de la mano de obra femenina en sectores como la construcción y el transporte.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Es el caso de la contadora Noemí Ramírez García, secretaria general del Sindicato Nacional Liberal Cardenista de Trabajadores de la Construcción, Transportes y Servicio de Personal de México. Tiene el registro 2373 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Sus raíces se encuentran en Oaxaca. Y se suman trabajadoras y trabajadores de Jalisco, Michoacán y Ciudad de México.

—¿Es la primera mujer que encabeza un sindicato de la construcción en el país?

—Así parece. Me siento muy orgullosa de eso. Estoy feliz que se me diera esta oportunidad. Espero tener la fortaleza de sacarlo adelante.

—¿Cuántas mujeres trabajan en la industria de la construcción como obreras?

—Afortunadamente cada vez somos más y más mujeres que dejamos atrás ese miedo de que nos digan: ¡Tú no puedes!

¡Esto no es para ti!

Tenemos la fortuna de contar con mujeres que manejan maquinaria pesada, aunque no todas lo hacen, pero sí en el área de construcción, en el ámbito que casi no se hace.

—¿Máquinas de qué tipo?

—Retroexcavadoras, cargadoras. Maquinaria pesada en general. También que conducen camiones volteos, que sí se ha visto, pero ahora más se ha observado.

Y hay mujeres que por el hecho de ver a otra compañera arriba de un camión volteo o una gran máquina o capacitándose para el manejo de equipo pesado, se motivan y entran a ese tipo de capacitación o por lo menos, lo intentan.

—¿Se contagian en buena manera?

—Sí, se contagian de buena manera.

CRECE EL NUMERO DE MUJERES EN TRABAJOS RUDOS

—¿Qué número de mujeres están afiliadas a su sindicato?

—Son como 50 mujeres. Anteriormente teníamos un poco más. Hubo una racha en la cual había más mujeres; sin embargo, una hermosa epidemia de embarazos, disminuyó su número. Ahora nuevamente vuelve a impulsarse.

—¿Su sindicato no solo representa a mujeres?

—No solo represento al sector femenino sino también al masculino, es un sindicato como cualquier otro. Solo que soy la secretaria general.

—¿En la industria de la construcción, las mujeres no laboraban? Y ahora, ¿el hecho de que una mujer esté al frente de este sindicato, es novedoso?

—Por supuesto. Efectivamente. Anteriormente era más difícil ver mujeres en la industria de la construcción y también en la minería, en trabajos que se consideraban solo para el género masculino.

Ahora es más motivado. Y tan es así, que tengo la responsabilidad de encabezar un sindicato a nivel nacional.

—¿Cuántos afiliados tiene?

—Estamos en recuento. Tenemos 350 personas solo en Oaxaca. Nos ampliamos cada vez más. Y sí hago un conteo rápido, llegamos a 2 mil personas a nivel nacional. Somos pocos, sí, pero se trata de aumentar cada día más. Somos sindicatos de hermandad. Somos un equipo que se formó desde mucho tiempo atrás. Puedo decir que agradezco a las bases Cardenistas de la Cuarta Transformación.

En lo personal un enorme agradecimiento a las personas que me han formado en este ámbito y me dejaron este legado sindical: el ingeniero Luis Díaz Pantoja y Marco Antonio Sánchez. Son los pioneros en el sindicalismo. Son líderes del transporte en Oaxaca.

Fui muy motivada y apoyada me dieron la confianza que anteriormente no se tenía para las mujeres, no se nos brindaba esa posibilidad de decir: “tú puedes”. Ellos fueron las personas que me hicieron decir: “¡Tú puedes!”

—¿En el caso del transporte, es más común ver a mujeres en las carreteras conduciendo camiones de carga, aumentó su número o ha bajado?

—Hubo un momento en que disminuyo y ahora cada vez hay más, como en el sector de la construcción, y ya no se va a frenar. En todos los sectores donde no se veía mujeres y eran solo de hombres hay cada vez más presencia femenina.

Antes ocupábamos más el escritorio en el área de construcción, que en trabajos pesados. Actualmente, somos más mujeres que hacemos esos trabajos pesados.

—¿Y de que edades son; jóvenes o más mayores?

—Hay de todas las edades. De algunos pueblos de Oaxaca es más la juventud, por sus necesidades de apartarse del estudio, entran a trabajar a muy corta edad.

Hablamos de jóvenes de 18 e incluso de 15 años, de 20 años. Y varía mucho dependiendo del área donde trabajen.

—¿La presencia de mujeres en este tipo de trabajo, ayudará mucho a los pueblos en Oaxaca?

—Por supuesto. Y no solo en Oaxaca sino a nivel nacional, gracias a las bases del Cardenismo, vamos a impulsar en todas partes. Y el sector de la construcción y el transporte, generan empleo y riqueza, especialmente en Oaxaca nos hemos visto beneficiados cada que hay una obra.