Aumentan casos de Covid-19 en México por Ómicron

En México se están incrementando los contagios de Covid-19 por la presencia de la variante Ómicron, reconoció este lunes el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa.

“Adelanto, porque tengo el informe diario, de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante”; sin embargo, aseguró que no se ha incrementado el número de fallecidos y hospitalizados debido a la enfermedad.

El mandatario señaló que se prevé que la cantidad de contagios siga en aumento, pero afirmó que la variante Omicrón “no tiene la gravedad” que Delta, de la cual dijo, “nos afectó mucho”.

Destacó que las autoridades en Estados Unidos estiman que los contagiados por Ómicron requieren solo cinco días de reposo para recuperarse y los síntomas de esta variante no tienen las mismas características que Delta.

Comentó además, que hay un 14 por ciento de saturación hospitalaria en el país, subrayando que hay más contagios, pero no más hospitalizaciones. Los pacientes con ventilador representan un 12 por ciento.

El Sol de México informó que la Secretaría de Salud reportó este domingo 10 mil 864 casos nuevos de Covid-19, así como 116 fallecimientos durante las últimas 24 horas, superando la cifra registrada el último día del 2021.

La cifra registrada por las autoridades de Salud es más del doble que la reportada a mediados de la semana, cuando se tuvo un conteo de 5 mil 290 casos nuevos.

Por tanto, el mandatario hizo un llamado a la población a no hacer caso del “alarmismo” ni de los medios convencionales, ya que en el pasado, algunos de los más influyentes tenían mucho control de la información y "silenciaron lo que no les convenía y se exageraba y exaltaba la información en contra de funcionarios que no se sometían".









