¿Podría haber una nueva pandemia por gripe aviar A(H5N2)? Alejandro Macías responde

El investigador y médico infectólogo, Alejandro Macías Hernández, rechazó que el fallecimiento de un hombre contagiado de gripe aviar A(H5N2), sea el inicio de una pandemia como la de la Covid-19 que azotó al mundo, porque aún no se han detectado otro caso ni los factores de riesgo que lo pueden causar.

Sin embargo, aunque llamó a mantener la calma, subrayó que esto no se debe descartar, porque en cualquier momento, se podría propagar este u otro virus que genere una pandemia, por lo que México debe estar preparado en infraestructura -principalmente- para atender a las personas contagiadas.

“Desde luego es preocupante cuando un virus que nunca había infectado al ser humano se informa, porque podría significar que sea un virus nuevo, con potencial de causar una epidemia. Aunque, hay que decir que no parece ser el caso, porque este fue un paciente que se diagnosticó desde abril como portador de influenza, y fue hasta mayo que identificaron que se trataba de un virus nuevo”, comentó.

México OMS confirma primera muerte humana por gripe aviar A(H5N2) en México

Macías Hernández, explicó a El Sol de México que la información difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el caso “sí preocupa que pueda ser eventualmente el inicio de una epidemia, pero otra vez, de acuerdo a lo que reportan las autoridades, es muy poco probable que este caso sea de una epidemia”.

“La nota que publica la Organización Mundial de la Salud no dice de dónde ha venido. De hecho, lo que sí dicen es que no había antecedentes en el paciente de alguna situación de contacto con animales o con aves enfermas”, comentó el médico infectólogo.

Alejandro Macias también agregó que de acuerdo con la información proporcionada por la OMS, se estudió al menos a diecisiete personas que tuvieron contacto con el paciente y nadie, en ningún caso, salió positivo.

“Me refiero a los contactos que estudiaron de cerca al paciente, también se estudiaron a personas de la comunidad del paciente, creo que estuvieron ahí 12 contactos cercanos del paciente y no hay ninguna que haya dado positivo al contagio del virus A(H5N2); lo que descartar la posibilidad de que el virus tenga capacidad para infectarse de persona a persona”, detalló el investigador.

No hay capacidad de respuesta ante una eventual pandemia: Alejandro Macias

El médico infectólogo e investigador reconoció que el país aún no está preparado para atender otra pandemia, especialmente en capacidad hospitalaria para atender a pacientes que resultan contagiados, por lo que el gobierno debería ir previendo una situación como la de la Covid-19 e invertir en infraestructura médica.

“Ya sabemos que nuestro sistema de salud es endeble, que no tenemos camas suficientes en terapias intensivas, que no tenemos tampoco una buena red nacional de diagnóstico, por ejemplo. Todo eso, no es nada más una preparación individual”, comentó.

E insistió en que no debemos caer en pánico, pero tampoco el gobierno y el sector salud deben de olvidarse de que una epidemia puede ocurrir en cualquier momento y que debemos estar preparados, porque “sabemos que hay poca inversión en salud en México”, indicó.

Por último, resaltó que aunque no tenemos las condiciones para una pandemia de ese tamaño, “hay que decir que México ya tiene capacidad de producción de vacunas de influenza, lo cual es muy bueno. Es algo que ya está de planta en México, ya está disponible”.