Titular de CNDH revela que fue amenazada de muerte por caso Giovanni López

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dio a conocer que fue amenazada de muerte por los cambios que está haciendo al interior del organismo que encabeza y por investigar el homicidio de Giovanni López a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco.

En una conferencia de prensa, Piedra Ibarra indicó que las amenazas masivas se dieron el pasado domingo 8 de junio mediante un ataque cibernético vía WhatsApp, por teléfono y mensajes de texto.

"Las amenazas eran de diversas personas de varios estado de país, y fueron mas de 100 número telefónicos registrados y documentados, quienes me amenazaron junto con mi familia", dijo la titular de la CNDH.

Dejó en claro que las amenazas "no me atemorizan, estoy acostumbrada a tener presión a esta lucha que hemos llevado como siempre con las víctimas, pero ahora de poder solucionar problemas".

Piedra Ibarra señaló que las amenazas de muerte ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a quien aportó pruebas.

En su mensaje, destacó que esta campaña de amenazas tuvo que ver, "porque era explícito con los 30 años de la CNDH donde yo había dicho que pretendía hacer una defensoría del pueblo, lo que desato una campaña mediática donde se decía que yo solo quería atender a los pobres".

"Esto es falso porque la defensoría del pueblo es para el pueblo, para ricos y pobres, jóvenes, adultos, niños, niñas, mujeres, discapacitados, cualquier tipo de ciudadano estará protegido".

Subrayó que estas amenazas tenían que ver con eso, donde "se me atacaba y me amenazaron de muerte".

Asimismo, dijo tuvo que ver con la atracción del caso de la muerte del Giovanni López a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Me dijeron que no me metiera con el gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro), cuando yo estoy investigando el caso y no he señalado a nadie".

Ante esto, mencionó que hace públicas estas amenazas, "porque no vamos a tolerar que en este país siga la impunidad. A veces estamos acostumbrados a no denunciar amenazas como si no pasara nada, y no quiero que esto suceda, que estén enterados y vamos a seguir adelante con la reforma de la comisión y convertirla en defensoría del pueblo donde se defiendan los derechos de todos".

La titular de la CNDH dejó en claro que en esta tarea no va a ceder ante amenazas y "mi responsabilidad es con el pueblo de México y en eso estoy centrada".