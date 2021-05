AMLO ilustra pobreza en México con canción de Serrat

El presidente Andrés Manuel López Obrador, transmitió este miércoles el video musical "Disculpe el señor" del cantante español Joan Manuel Serrat, tras hablar de la pobreza en México.



El mandatario hizo referencia al tema tras ser cuestionado sobre la comunidad de Santa Rita Tlahuapan, en el central estado de Puebla, cuyos ejidatarios se manifestaron recientemente para exigir el pago de sus terrenos usados en la construcción de la carretera México-Puebla.



Ante ello, el mandatario pidió reproducir la canción para ilustrar la pobreza y los abusos hacia la gente más desfavorecida en el país.



Recordó que cuando estuvo en actos políticos, en 1991, en la comunidad de Santa Rita, "la gente nos dio posada, alimentos, agua, pero no solo eso sino aserrín para el 'boiler' (calentador) y podernos bañar con agua caliente", puntualizó.

Destacó que la gente humilde del país "da todo y a veces el que tiene se vuelve egoísta, pero la gente del pueblo es muy fraterna, solidaria".



Esta situación le hizo recordar la pista musical: "Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da, no se quita", citó.



Por ello, pidió reproducir la melodía "Disculpe el señor" de Serrat para que fuera escuchada por los jóvenes, pues aseguró que su conferencia no es solo para contestar preguntas, sino que también se tiene que hacer labor de "ilustrar" a las nuevas generaciones.



Esta no es la primera ocasión que López Obrador reproduce una canción durante su conferencia matutina, pues es asiduo a reproducir sus melodías favoritas en este espacio.



En diciembre pasado, cuando el país pasaba por el clímax de la pandemia, agradeció a los habitantes de la Ciudad de México por disminuir la movilidad en la capital y resaltó la importancia de no establecer medidas restrictivas.

Acusó a los conservadores que aseguraban "que el pueblo no existe", y procedió a leer un texto del poeta español Antonio Machado.



Posteriormente pidió reproducir la canción "Para la libertad", que es un poema escrito por Miguel Hernández y que Serrat musicalizó en su disco "Miguel Hernández", lanzado en 1972.









