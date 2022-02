Vinculan a proceso a detenidos por homicidio de Lourdes Maldonado

La segunda audiencia en el caso de Lourdes Maldonado terminó con la vinculación a proceso de los tres imputados por homicidio calificado con ventaja, mientras Hugo Maldonado, hermano de la periodista asesinada, sigue sin contar con información de primera mano.

En entrevista telefónica mientras la audiencia vía digital se desarrollaba este lunes de forma privada, destacó que llevar el proceso sin periodistas ha limitado todavía más su acceso a la información.

“Estoy esperando ver algo de mi hermana hasta en los periódicos, pero ya no se ve nada. Ya apagaron todo”, comentó.

De acuerdo con la información brindada por el Poder Judicial al término de la audiencia de este lunes, la jueza Leticia Larrañaga concedió la prisión preventiva en contra de los imputados y otorgó a la Fiscalía General Estatal (FGE), seis meses para concluir su investigación.

Hugo Maldonado dio a conocer además que fue contactado por una organización internacional que en el futuro podría intervenir en el proceso judicial, donde teme que haya irregularidades a causa de la discrecionalidad de las audiencias.

“Si cierran el caso y ya dicen que los tres son culpables o los meten al bote y allí cierran todo, cuando ellos entren van a pedir que se abra todo y que se inicie”, dijo.

Añadió que además de la falta de información sobre los avances en el proceso judicial no ha podido ingresar al domicilio de su hermana Lourdes, donde hay documentos importantes que necesita recuperar.

“Voy a ir a la fiscalía a ver si ya me pueden dar las llaves (...) le dije a la asistente de la gobernadora, le dije a los de derechos humanos, le dije a los de derechos humanos de México, y nadie ha podido hacer nada. O sea que quiere decir que no me las pueden dar, o no quieren”, apuntó.

Aseguró que las autoridades le están brindando seguridad con un elemento armado, aunque dijo que no se trata de ninguna seguridad extraordinaria.

“La gobernadora se portó muy bien con nosotros, de eso no tengo problemas. Pero de eso a que yo traiga un guarura aquí a un lado, no es cierto”, afirmó.

