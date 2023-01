SEP devuelve a la UNAM el caso de tesis de la ministra Yasmín Esquivel

Luego de quela semana pasada la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se declarara incompetente para resolver el caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel y turnara el caso a la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes el secretario de gobernación, Adán Augusto López, dijo que la SEP no resolvería el caso ya que la misma institución educativa dijo que no estaba facultada para anular el título, por lo que el caso regresaría a la máxima casa de estudios.

"La secretaria de Educación Pública enviará el día de hoy la respuesta formal en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título, en todo caso lo que puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la UNAM", mencionó Adán Augusto López durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También dijo que ante situación, se le pedirá a la UNAM que no evada su responsabilidad y resuelva el caso:

“Se le pedirá a la UNAM que no evada la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución”.

El titular de Segob, recordó que el pasado 12 de enero la Secretaria de Educación Pública (SEP) recibió un oficio firmado por el Rector de la UNAM, anexa el acta de un comité de la FES Aragón en relación con el caso del supuesto plagio de la tesis profesional de la Ministra Yasmín Esquivel.

Ante esto, dijo que se anexó la opinión del abogado general de la UNAM que sostiene que ninguna autoridad universitaria está facultada y pedía a la SEP que cancele el título en cuestión. No obstante, recalcó que la respuesta del Gobierno federal a través de la SEP es que no se puede cancelar el título y para ello debe haber un juicio.

El secretario de gobernación, Adán Augusto López, había dicho el sábado 14 de enero que la SEP ya había recibido el expediente de la UNAM sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Niega AMLO haberse reunido con Esquivel y con su esposo José María Riobóo

“Yo no me he reunido con la ministra Yasmín ni su esposa, (José María) Riobóo” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante versiones periodísticas que aseguran que el mandatario recibió a la pareja en Palacio Nacional este fin de semana para acordar una salida de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el escándalo de su plagio de tesis.

Además, el presidente cuestionó la autoridad moral, jurídica y política de la UNAM, al no presentar una denuncia en contra de la ministra Esquivel por el plagio que hizo en su tesis de licenciatura y demandó a la UNAM que haga valer su autonomía, luego que la institución involucró a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que resuelva este caso.

El presidente aprovechó para defender al empresario Riobóo, quien ha sido su constructor cuando fue jefe de Gobierno y asesor para el proyecto del Aeropuerto Felipe Ángeles y dijo que él, “es un gran profesional, uno de los grandes estructuristas del país”.

López Obrador condenó las notas periodísticas sobre la presunta reunión de él con la ministra Esquivel y dijo “volvemos a lo mismo, periodismo ramplón, tendencioso, amarillista”.

Asimismo, volvió a criticar a la UNAM por no determinar si puede invalidar el título de licenciatura de la ministra Esquivel, tras haber determinado que ella plagió su tesis:

“Lamento mucho la actitud de mi alma máter, de la UNAM”, subrayó López Obrador. Además, acusó que “están enquistados grupos que defienden intereses políticos económicos de las minorías”.

Incluso, volvió a criticar al rector de la UNAM, Enrique Graue, quien firmó un comunicado en días pasados, en donde respalda la postura jurídica de la Máxima Casa de Estudios, al subrayar que no puede invalidar el título de Esquivel por plagio, sino que es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la autoridad competente para ese propósito. “Imagínense al rector emitiendo un comunicado mal aconsejado”, recriminó el mandatario.

López Obrador insistió en que le compete a la UNAM denunciar el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel: “Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín”, recalcó.

“Dicen los abogados de Rectoría, cuando hay un diferendo o controversia entre ellos, dicen: ¿Qué quieren? ¿Qué les lea el artículo? Pues hay que leerles el artículo y que ya no sigan manchando el nombre de nuestra Universidad”, reprochó.

Finalmente insistió en cuestionar la moral de la UNAM por no presentar la denuncia competente por plagio de la ministra:

“¿Van a tener la fuerza moral, jurídica, política la UNAM para decir ‘presento una denuncia porque de acuerdo a las investigaciones y de conformidad con las normas hubo un plagio y amerita la cancelación de un título?´, ¿no le va a poder decir eso al Ministerio Público o a la Fiscalía? ¿Quieren que la SEP saque las castañas de fuego?”, increpó el mandatario, mientras concluyó que la UNAM tiene que hacer valer su autonomía y no se puede lavar las manos.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM concluyó el pasado 12 de enero que la ministra cometió plagio en su tesis de licenciatura de la carrera de Derecho.