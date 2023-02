Ya fue adoptada Afraa, la bebé que nació bajo los escombros tras sismo en Siria

Afraa Al Suwadi es el nuevo nombre de la niña que quedó huérfana en Siria al nacer bajo los escombros del devastador terremoto que sacudió al país, y ahora, fue acogida por su nueva familia.

La pequeña perdió a casi toda su familia, pues su padre, madre y hermanos murieron en el derrumbe de su edificio de cuatro plantas tras los terremotos que también afectaron a Turquía y ya han dejado un total casi 46 mil muertos.

Puedes leer también: Gato rescatado en Turquía se aferra a hombre que lo salvó de los escombros (Video)

Los familiares que le quedan habían sacado de entre las ruinas a la bebé, quien se dio a conocer por haber sido rescatada bajo los escombros aún unida por el cordón umbilical a su madre que falleció, por ello, la llamaron Afraa en su honor.

"Es mi alma, mi vida y el mundo entero para mí", dijo Khalil Al Suwadi, su tío político, mientras acunaba a la niña en una tienda improvisada, envuelta en una manta y con un gorro rojo con un lazo negro.

La pequeña fue sometida a una prueba de ADN. Foto: AFP

El video de su rescate se hizo viral en las redes sociales y en la prensa de todo el mundo.

⚠️ BREAKING: Baby born under earthquake rubble has been rescued in Aleppo, Syria.



The mother, who was trapped under the debris, has tragically died. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/zsR37Q6akt — Upward News (@UpwardNewsHQ) February 7, 2023

Tras pasar diez días ingresada en un hospital de una localidad cercana a Jindires, Afraa fue sometida a una prueba de ADN para asegurar su parentesco con Khalil Al Suwadi, que además es primo de su padre.

"El día que nos dijeron que nos la podíamos quedar mi alegría no tuvo comparación, fue indescriptible", dijo Suwadi, uno de los que la encontraron bajo los escombros.

Sociedad Fue un perro heroico: Proteo será inmortalizado con un monumento en Estambul

"Esta niña es la memoria viva de su padre, su madre, sus hermanos y hermanas", aseguró, explicando que algún día, cuando sea mayor, le contará la historia de su nacimiento.

La bebé milagro de Siria

Tras ser recatada, la pequeña tenía contusiones, pero su estado era estable. Probablemente nació siete horas después del sismo y pesó 3.175 kilos, por lo que nació en el tiempo previsto, informó su médico.

Con sus pocos medios, los rescatistas tardaron horas en poder retirar los escombros para extraer los cuerpos del resto de la familia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo