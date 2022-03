Asesor de Red Bull compara ataque en Arabia Saudita con vivir en México (VIDEO)

El asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, se dijo extrañado por la reacción del piloto mexicano Sergio Pérez sobre los ataques terroristas suscitados en las cercanías de Gran Premio de Arabia Saudita si en la Ciudad de México suele vivirse algo similar.

El directivo resaltó que el compañero del mexicano, el holandés Max Verstappen se apreció más relajado pese al olor a quemado que se alcanzó a percibir en el Circuito de la Corniche de Yeda cuando a su parecer la reacción o sorpresa por lo acontecido pudo ser a la inversa.

"Max no tiene miedo, pero Pérez está muy asustado, aunque no es muy distinto a como se vive en la Ciudad de México"



— Don Helmut Marko, que nunca ha vivido en México.



“Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro”, señaló Marko en entrevista a Sky F1.

Indicó que los ataques del grupo rebelde hutíes sobre las instalaciones petroleras de Aramco no afectaron en lo absoluto a la Fórmula 1 que el viernes cumplió con la disputa de la primera y segunda tanda de entrenamientos libres.

“No nos afectó directamente. Max nos envió un mensaje de radio. Pensó que su coche estaba en llamas porque había un intenso olor a quemado. Luego comprobamos todos los datos: no era eso. Pero sí notó el olor a quemado de la explosión”, subrayó.

Se animó a señalar que los ataques fueron deliberados en estos días por la atención que acapara un Gran Premio de Fórmula 1 y los rebeldes de Yemen querían más atención en una guerra contra saudíes que se efectúa desde 2014.

“Posteriormente nos informaron de que se había enviado un dron desde Yemen. Los saudíes tienen un sistema de defensa aérea y por alguna razón el dron no fue interceptado y luego llegó el ataque. Creo que el momento es deliberado. Los rebeldes saben que tendrán mucha más publicidad en el Gran Premio”.

Helmut Marko se dijo confiado en las Fuerzas de Seguridad de Arabia Saudita para que se desarrolle con normalidad el Gran Premio en Yeda sin que suceda algún otro acto que ponga en riesgo la vida de los participantes.

“Como se ha mencionado estos ataques con drones creo que son con frecuencia. Tienen un sistema de defensa muy bueno. Ahora hay que averiguar por qué no ha funcionado. No es el primer dron, después de todo. Pero es el primero que ataca a gran escala. No debemos dejar que el terror intimide por completo la vida normal. Debemos mirar ahora, y si la seguridad está garantizada para los próximos dos días, entonces debemos seguir”.

