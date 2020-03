Bélgica decreta el confinamiento hasta el 5 de abril

Los ciudadanos de Bélgica deberán permanecer en sus casas desde el miércoles al mediodía hasta el 5 de abril para contener la propagación del nuevo coronavirus, anunció este martes la primera ministra belga, Sophie Wilmès.

Las únicas salidas permitidas serán para ir al médico, a determinados comercios como tiendas de alimentación o para hacer deporte al aire libre, indicó en rueda de prensa Wilmès, que sigue los pasos de otros países como Italia, España y Francia.

Con 1.243 casos de contagio y 10 decesos en este país de 11 millones de habitantes, la primera ministra que la semana pasada ya decretó el cierre de bares, restaurantes y comercios, aseguró que la situación les "obligó" a adoptar estas "medidas severas".

"Si las reglas no se respetan, se adoptarán medidas más estrictas", advirtió no obstante Wilmès, quien también anunció la prohibición de las reuniones y de los viajes no esenciales al extranjero durante los próximos 20 días.

Los belgas podrán así salir de sus casas para ir al trabajo, siempre que no puedan hacerlo a distancia, para ir a hacer la compra, a correos, al banco, a la farmacia, a poner gasolina o para atender personas dependientes.

Librerías, tiendas para animales y peluquerías también podrán abrir, pero respetando las reglas de distanciamiento social. La entrega de comida a domicilio y las comidas para llevar también están permitidas.

"La actividad física al aire libre está autorizada, incluso recomendada", agregó la jefa del gobierno belga, precisando que esta podrá practicarse acompañado