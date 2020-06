Biden asegura la nominación demócrata para desafiar a Trump

Joe Biden dijo el viernes que se había asegurado los delegados necesarios para obtener la nominación demócrata y enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.

"Amigos, esta noche aseguramos los 1.991 delegados que necesitábamos para ganar la nominación demócrata", dijo el exvicepresidente en Twitter.

"Me voy a dedicar cada día a luchar para lograr vuestro voto para que, juntos, podamos ganar la batalla por el alma de esta nación".

Biden pasó el umbral de 1.991 delegados para garantizarse la nominación de su partido debido a que el recuento continuó desde la ronda del martes de las primarias demócratas.

Pero se consideraba el virtual candidato demócrata desde abril, cuando el senador de Vermont Bernie Sanders abandonó la carrera y le dio su respaldo para la Casa Blanca.

Biden, de 77 años, alcanzó el hito cuando Estados Unidos está inmerso en una ola de movilizaciones por la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco.

La muerte de Floyd reavivó la ira acumulada durante años por los asesinatos policiales de ciudadanos negros y desencadenó un movimiento nacional de protestas civiles sin precedentes en el país desde el asesinato de Martin Luther King Jr en 1968.

"Este es un momento difícil en la historia de Estados Unidos. Y la política agresiva y divisiva de Donald Trump no es una respuesta", escribió Biden en una publicación en la plataforma digital Medium.

"El país está pidiendo liderazgo. Liderazgo que nos pueda unir", agregó.

Su respuesta a las protestas ha estado en claro contraste con la de Trump, quien amenazó con desplegar el ejército contra los manifestantes.

En su primer discurso público importante desde que se confinó en su casa a mediados de marzo debido a la epidemia de coronavirus, Biden calificó la muerte de Floyd como un "llamado de atención para nuestra nación" y acusó a Trump de convertir a Estados Unidos en un "campo de batalla dividido por viejos resentimientos y nuevos miedos".

Biden, que ocupó el cargo de número dos del gobierno durante los ocho años de mandato del primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama, se ha comprometido a abordar el "racismo sistémico" si es elegido para la Casa Blanca.