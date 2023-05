Brote de cólera en Sudáfrica deja al menos 15 muertos

El número de personas muertas por un brote de cólera registrado en la ciudad de Hammanskraal, a unos cincuenta kilómetros al norte de Pretoria, capital de Sudáfrica, aumentó de doce a quince, informó el viceministro sudafricano de Agua y Saneamiento, David Mahlobo.

"Hay un incremento de muertes. Los números ahora se sitúan en quince", afirmó Mahlobo en una rueda de prensa en el hospital Jubilee de Hammanskraal, en la que indicó que se ha abierto una investigación para determinar el origen de la epidemia.

Anteriormente, el portavoz del Departamento de Sanidad de la provincia de Gauteng (donde están Pretoria y Johannesburgo), Motalatale Modiba, había confirmado que dos personas fallecieron por la enfermedad la pasada noche, lo que elevaba entonces el total de muertos a doce desde el pasado día 15.

Desde esa fecha, unas 95 personas han recibido tratamiento médico por ese padecimiento, según el citado departamento, que este domingo confirmó la declaración de la epidemia en Hammanskraal.

La municipalidad de Tshwane, que incluye a Pretoria y Hammanskraal, está proporcionando tanques de agua a los residentes, tras informarle a la gente que deben evitar tomar agua del grifo.

"Sí, les estamos proporcionando tanques de agua (...). Son doce (muertos) ahora, doce personas y ya no son diez; pero lo sé y también me rompe el corazón escuchar esto. No quiero que la gente muera, pero aún no sabemos cuál es la fuente de esto", afirmó hoy la concejala Rina Marks, miembro del comité de salud de la Alcaldía en Tshwane, cuando las víctimas mortales se cifraban aún en doce.

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, en sus siglas en inglés) ha pedido a los residentes de Hammanskraal que hiervan el agua o la traten con lejía antes de consumirla.

"Hervir y también usar lejía doméstica para tratar el agua antes de usarla para beber o cocinar es efectivo para eliminar la bacteria del cólera y todas las demás bacterias y virus que causan enfermedades diarreicas", explicó la doctora Juno Thomas, directora del NICD, citada para la SABC.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda provocada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo "vibrio cholerae".