Capturan en Texas a un tigre de Bengala que deambulaba por un barrio

Washington, Estados Unidos | AFP.- Un tigre de Bengala de nueve meses llamado "India" que fue visto deambulando por los jardines de los suburbios de Houston hace una semana, fue capturado ileso y trasladado el domingo a un santuario de animales, dijo la policía.

Cuando el tigre fue visto por primera vez y reportado en las redes sociales, un comisario local que estaba fuera de servicio lo enfrentó con un revólver, según imágenes filmadas por vecinos.

Pero luego el animal fue subido a un vehículo y conducido por un hombre cuyos abogados niegan que sea el dueño de India. El hombre fue luego arrestado, pero el tigre, que lucía un collar brillante, no fue localizado de inmediato.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx — robwormald (@robwormald) May 10, 2021

"Nos complace informar que el tigre desaparecido visto en un vecindario de Houston la semana pasada fue hallado y parece estar ileso", dijo la policía de la ciudad el sábado.

El Departamento de Policía de Houston publicó un video del tigre mientras era acariciado y le daban de beber.

El gran felino será transportado al Cleveland Amory Black Beauty Ranch en Murchison, Texas, donde tendrá su propio hábitat en algo más de 2.000 metros cuadrados un terreno, que incluye bosque y una piscina.

"Nuestro objetivo es brindarle la mejor calidad de vida por el resto de su vida", dijo la directora del rancho, Noelle Almrud, a los medios estadounidenses. "Esperamos que pase el resto de su vida en Black Beauty".

