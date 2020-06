Crecen contagios en países desconfinados

GINEBRA. Algunos países han registrado "repuntes" de casos de coronavirus luego de empezar desconfinamientos y las poblaciones deben protegerse del Covid-19 mientras las autoridades continúan las pruebas, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El epicentro de la pandemia se ubica actualmente en las naciones de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, dijo la portavoz de la OMS, Margaret Harris.

Según los registros del organismo dependiente de Naciones Unidas, los países que más fallecidos registraron en la región son Brasil, Estados Unidos y México, al momento del cierre de esta edición

"Sobre los repuntes (de casos), sí, hemos visto que algunos países en el mundo - y no estoy hablando específicamente de Europa- los presentan cuando se levantan las restricciones, cuando se flexibilizan las medidas de distanciamiento social, las personas generalmente como lo interpretan como 'ok, se terminó'", dijo Harris en una rueda de prensa en Ginebra.

"No ha terminado. No habrá terminado hasta ya no exista el virus en ninguna parte del mundo", dijo.

Por otro lado el organismo internacional declaró que los gobiernos deben incitar el uso de mascarillas cuando la transmisión del coronavirus es generalizada y el distanciamiento social no es posible.

Por lo que recomendó que en lugares de probable contagio todas las personas que no puedan mantener con otras la distancia de dos metros, como por ejemplo en el transporte público, tiendas o espacios cerrados con mucha gente, utilicen mascarillas o tapabocas de tela.

En una actualización de su guía de consejos sobre este elemento de protección, la organización considera que a medida que los países van levantando las medidas de confinamiento y las restricciones de movimiento es necesario que las personas las utilicen para protegerse en situaciones en las que no se puede aplicar la distancia social recomendada.

Hasta ahora, la OMS solo recomendaba -según su guía del pasado 6 de abril el uso de mascarillas para la gente que atendía a personas potencialmente contaminadas, o que tenían tos o estornudos; así como para el personal sanitario.