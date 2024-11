Detienen a un hombre que olía a combustible en el Capitolio de EU el día de las elecciones

La Policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo este martes, durante la jornada electoral en el país, a un hombre en las instalaciones del Congreso que "olía a combustible" y portaba una antorcha y una pistola de bengalas.

Según un comunicado de la Policía del Capitolio, el individuo fue arrestado cuando pasaba por los controles de seguridad del Centro de Visitantes del Capitolio, por el que transitan los turistas que visitan las instalaciones del Legislativo.

"Nuestros agentes acaban de arrestar a un hombre que fue detenido durante nuestro proceso de registro en el Centro de Visitantes del Capitolio. El hombre olía a combustible, tenía una antorcha y una pistola de bengalas", informó en un breve mensaje.

Como resultado del arresto y para facilitar la investigación, el Capitolio no ofrecerá hoy visitas guiadas al público.

Estados Unidos celebra este martes elecciones entre la candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris y el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021). Los estadounidenses también votan para elegir la Cámara Baja y un tercio del Senado, además de otras carreras locales.

La jornada se ha desarrollado en su mayor parte con normalidad, aunque se han registrado incidentes aislados, como amenazas de bomba falsas que, según el FBI, proceden de dominios de correo electrónico rusos.