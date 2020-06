¿Trump enfermo? El presidente cumple 74 años y niega estar mal físicamente

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien cumplió 74 años el domingo, negó estar disminuido físicamente, tras la difusión de un video en el que se lo ve bajar una escalera de manera inestable.

El mandatario acababa de pronunciar el discurso de entrega de diplomas a los cadetes de la prestigiosa academia militar de West Point, cerca de Nueva York, cuando tuvo dificultades para bajar por una rampa.

Trump had trouble walking down the ramp at the West Point grad ceremony. Balance & gait issues are part of his dementia symptoms. Bad planning here. His forward lean on a down slope w/ a normal sized step would make him fall over. To stay upright he had to take baby shuffle steps pic.twitter.com/skxlmFtgb7 — Tom Joseph (@TomJChicago) June 13, 2020

El video despertó críticas y burlas en redes sociales, pero en la noche del sábado Trump ironizó sobre el incidente en Twitter.

"La rampa de acceso era muy larga y estrecha, no tenía baranda y sobre todo estaba muy resbaladiza", dijo, y señaló que debió ser doblemente prudente para no caerse y dar ocasión a los medios de burlarse de él.

Dijo además que los tres últimos metros de la rampa los recorrió "corriendo".

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

Medios estadounidenses señalaron que debió también valerse de sus dos manos, en medio de su discurso, para tomar agua de un vaso, y que le costó pronunciar correctamente el nombre del general Douglas McArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial.

En campaña para su reelección, el magnate republicano de 74 años enfrentará en las elecciones de noviembre al demócrata Joe Biden, de 77 años.

