EU tendrá una vacuna contra el coronavirus antes de "fin de año", asegura Trump

Estados Unidos tendrá una vacuna contra el coronavirus antes de que acabe el año, aseguró el presidente Donald Trump.

"Creemos que tendremos una vacuna antes de fin de año", dijo Trump en un especial de la cadena Fox News en el Lincoln Memorial, en Washington.

El mandatario también dijo que instaría a la reapertura de las escuelas y universidades en septiembre. "Quiero que regresen", aseveró.

La predicción de cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus se adelanta a medida que Estados Unidos y otros países compiten por ser los primeros en presentarla.

Trump insistió en que no le molestaría que otro país desarrollara la vacuna antes que los investigadores de Estados Unidos. "Si es otro país, me quitaré el sombrero (...) No me importa, solo quiero recibir una vacuna que funcione", añadió.

Preguntado sobre los riesgos durante los ensayos en personas en este proceso de desarrollo contra reloj, dijo que "son voluntarios. Saben en qué se están metiendo".

El presidente reconoció que se estaba adelantando al parecer de sus propios asesores. "Los médicos dirían 'bueno, no deberías decir eso'. Diré lo que pienso ", afirmó.





