Fuego no cede en Beirut, extinguen nuevo incendio en el centro

Este martes se reportó un nuevo incendio en Beirut, esta ocasión en un edificio de construcción ubicado en el centro, bomberos lograron extinguirlo.

El incendio ocurre a tan sólo unos días del segundo siniestro en el puerto del Beirut, dejando más daños en este lugar que en agosto fue sede de una enorme explosión.

Imágenes difundidas en las redes sociales internautas mostraban llamas y una columna de humo negro que escapaban de un edificio diseñado por la célebre arquitecta iraquí-británica, Zaha Hadid, fallecida en 2016.

Foto: AFP

Una fachada resultó dañada, pero los bomberos y equipos de defensa civil pudieron controlar el foco ígneo. "Cuando llegamos, las llamas eran potentes", indicó un bombero en el lugar. "El incendio comenzó en los paneles aislantes entre la fachada exterior y el muro interior", destacó, sin poder determinar en ese momento la causa del fuego.

En las redes sociales, los libaneses expresaban su conmoción por este tercer incendio en Beirut, en tanto siguen muy afectados por la devastadora explosión del 4 de agosto que provocó más 190 muertes, más de 6 mil 500 heridos, y barrios enteros de la capital destruidos.

"¡Otro incendio! (...) Una de las joyas contemporáneas de Beirut (...) ¿Otro accidente?", lamenta Nayla de Freige en la red Facebook.

Another fire! Zaha Hadid’ s architecture. One of the contemporary jewels of Beirut... Another accident? Thank you to our firemen who are doing an incredible job... Publicado por Nayla de Freige en Martes, 15 de septiembre de 2020

El jueves tuvo lugar un gran incendio en un depósito del puerto de Beirut, utilizado en particular por la Cruz Roja Internacional para almacenar alimentos y medio millón de litros de aceite.

El fuego fue presuntamente originado por "reparaciones" realizadas en el lugar, sobre todo por "chispas" de una sierra eléctrica, según informaciones "preliminares" del gobierno.

En cuanto al de este martes, los medios de comunicación locales mencionaron un "trabajo de soldadura" como posible desencadenante.

Foto: AFP

El drama del 4 de agosto fue provocado por una enorme cantidad de nitrato de amonio almacenado durante más de seis años "sin medidas adecuadas", de acuerdo a las autoridades.

Fuentes de seguridad habían señalado también trabajos de soldadura realizados en el lugar pocas horas antes de la tragedia, que habrían causado el incendio que provocó la devastadora explosión.