"Hagan que pare este dolor", hermano de George Floyd pide actuar a Congreso de EU

Philonise Floyd, el hermano del afroamericano cuya muerte a manos de la policía ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos, pidió este miércoles al Congreso que actúe para evitar que la pérdida de George Floyd fuera "en vano", y que se hagan la pregunta de cuánto "vale la vida de un hombre negro".



"Estoy cansado. Estoy cansado del dolor que siento ahora, del dolor que siento cada vez que matan a otro hombre negro sin ninguna razón. Estoy aquí para pedirles que hagan que pare. Paren el dolor. Hagan que no estemos cansados", dijo Philonise Floyd en un emotivo testimonio ante el comité Judicial de la Cámara Baja.



El hermano menor de Floyd, que murió el pasado 25 de mayo en Mineápolis (Minesota) tras casi 9 minutos con la rodilla de un policía blanco sobre su cuello, subrayó que su familiar "no merecía morir por veinte dólares", en referencia al supuesto billete falso de ese valor que el fallecido usó en una tienda y que provocó su detención.



"Les pregunto, ¿es eso lo que vale la vida de un hombre negro? ¿Veinte dólares? Estamos en 2020. Ya basta. La gente que marcha en las calles les está diciendo que ya basta. Sean los líderes que necesita este país y este mundo", afirmó Philonise Floyd.

En medio de protestas contra el racismo, el cuerpo de George Floyd, quien murió a manos de un policía,quedará en Houston, ciudad donde creció. / Foto: AFP Desde temprana hora, familiares de Floyd, políticos, artistas y deportistas se dieron cita en la iglesia Fountain of Praise, donde se llevó a cabo el último homenaje a este hombre que se ha convertido en símbolo de lucha antirracismo. / Foto: AFP Los dolientes se acercaron a los restos persignándose y otros se inclinaron colocando una rodilla en el suelo, un signo de protesta contra la brutalidad policial. / Foto: AFP Su muerte dio paso a las movilizaciones más importantes en Estados Unidos y en el mundo desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968. / Foto: AFP La familia de Floyd, decidió vestir de blanco para la ceremonia, entró a la iglesia con mascarillas y escoltada por el reverendo Al Sharpton, un activista por los derechos civiles. / Foto: AFP El candidato demócrata para la Casa Blanca, Joe Biden, dijo que llegó el momento de la "justicia racial" en EU, en un mensaje grabado que fue transmitido durante el funeral de George Floyd. / Foto: AFP Mientras que el congresista por Texas Al Green dijo que George Floyd "cambió el mundo". "Vamos a hacer que el mundo sepa que él marcó una diferencia". / Foto: AFP

Explicó que él llamaba a su hermano "Perry", y que este martes tuvo que enterrarle: "Fue lo más duro que he tenido que hacer nunca. Ahora soy el hermano mayor (...) y quiero asegurarme de que él es más que otra cara en una camiseta, más que otro nombre en una lista que no para de crecer".



"Depende de ustedes asegurarse de que su muerte no fue en vano", recordó Philonise a los legisladores.



"Honren la memoria de George haciendo los cambios necesarios para que las fuerzas de seguridad (incluida la policía) sean la solución, y no el problema. Hagan que rindan cuentas cuando hagan algo mal", recalcó en referencia a los numerosos policías blancos exonerados después de que murieran afroamericanos desarmados bajo su custodia.

Philonise pidió "enseñar" a los policías "lo que significa tratar a la gente con empatía y respeto, enseñarles lo que es la fuerza necesaria" y que "la fuerza letal solo debe usarse en raras ocasiones y cuando la vida está en riesgo".

"George no estaba haciendo daño a nadie ese día", insistió el testigo, que describió a su hermano como "un gigante amable" con "un temperamento tranquilo" que incluso llamó "señor" al policía que le asfixiaba "mientras suplicaba por su vida".

"No puedo decirles la clase de dolor que se siente cuando ves algo como esto. Cuando ves a tu hermano mayor, al que has admirado toda tu vida, morir. Morir rogando por que venga tu mamá", agregó.

Cientos de personas se reunieron este sábado en la iglesia Cape Fear Conference en Raeford, Carolina del Norte, para rendir un homenaje a George Floyd. Foto: Reuters La muerte de George Floyd a manos de un policía desencadenó una ola de protestas en todo el país que llegaron a las puertas de la Casa Blanca y encendieron un debate sobre racismo y justicia. Foto: Reuters Los restos de George Floyd fueron recibidos por una multitud que lo ovacionó con el puño en el alto, mientras que el ataúd fue colocado al centro de la capilla. Foto: Reuters A las personas se les permitió pasar en grupos de 10 y se les pidió que usarán cubrebocas debido a la pandemia del Covid-19. Foto: Reuters El público en general pudo asistir a la capilla de la iglesia Cape Fear Conference para despedirse de George Floyd en un horario de 11:00 am a las 13:00 horas. Foto: Reuters El alguacil del condado de Hoke, Hubert Peterkin, señaló que autoridades federales asistieron en el control del orden público. Foto: Reuters A fuera de la iglesia de Raeford cientos de personas hicieron largas filas para poder entrar a ver los restos de George Floyd. Foto: AFP También se llevó a cabo una manifestación contra el racismo y rechazó a la brutalidad policial en Estados Unidos contra la comunidad afroamericana. Foto: Reuters Este es el segundo funeral que realizan a George Floyd, la primera ceremonia fue realizada en Minneapolis y estuvo a cargo del reverendo Al Sharpton, y el tercer evento se llevará a cabo el lunes en Houston, ciudad donde vivió el afroamericano. Foto: Reuters A cinco meses de las elecciones presidenciales y en un momento en que EU todavía lucha contra el coronavirus, la muerte de Floyd generó una movilización que sigue. Foto: Reuters El incidente abrió el debate sobre la brutalidad policial y las desigualdades que fueron agudizadas por la crisis de la pandemia, que mostró que los ciudadanos negros sufren tasas de mortalidad desproporcionadas, con mayores tasas de desempleo. Foto: Reuters

"El nombre de George significa algo. Ustedes tienen la oportunidad hoy, aquí, para asegurarse de que sus nombres (como congresistas) también significan algo. Si su muerte acaba cambiando el mundo para bien, y creo que lo hará, creo que lo ha hecho, entonces murió igual que vivió", indicó Philonise.

El hermano de Floyd concluyó dirigiéndose directamente a George: "Perry, mira lo que has hecho, hermano mayor. Estás cambiando el mundo. Gracias por todo, por cuidarnos cuando estabas en la Tierra, y por cuidarnos a todos ahora. Espero que encontraras a mamá y puedas descansar en paz y con poder".









