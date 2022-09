Primero China y ahora India aprueba vacuna nasal contra Covid-19

Este martes, India aprobó su primera vacuna nasal contra el Covid-19, que no incluye aguja, y es para uso de emergencia, autoridades sanitarias califican esto como un nuevo impulso a su campaña de investigación.

El domingo, China aprobó la primera vacuna inhalable del mundo, administrada como dosis de refuerzo de emergencia, por vía nasal, a través de un pulverizador. Fue fabricada por el grupo chino CanSino Biologics.

El fabricante de la nueva vacuna india es el grupo Bharat Biotech, que ya había desarrollado una vacuna intravenosa contra el Covid-19, aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado noviembre.

"Esta etapa fortalecerá aún más nuestra lucha colectiva contra la pandemia", declaró en Twitter el ministro de Salud, Mansukh Mandaviya.

Big Boost to India's Fight Against COVID-19!



Bharat Biotech's ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 (Chimpanzee Adenovirus Vectored) recombinant nasal vaccine approved by @CDSCO_INDIA_INF for primary immunization against COVID-19 in 18+ age group for restricted use in emergency situation. — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 6, 2022

Bharat Biotech llevó a cabo sus ensayos en tercera fase en 14 lugares de India y comprobó que su seguridad era "altamente comparable" a la de otras vacunas, indicó la compañía india en un comunicado.

La vacuna fue aprobada por la autoridad india de medicamentos para uso de emergencia pero todavía no se precisó cuándo estará a disposición del público.

El año pasado, India se vio azotada por una ola de Covid-19 que oficialmente dejó más de 200 mil muertos en unas semanas, aunque los expertos apuntan que el balance real probablemente fuera mucho mayor.